Opel Mokka GSE Rally maakt spectaculair debuut in Eindhoven

OMG deze Opel Mokka GSE Rally is ontworpen om op te vallen

Onder de motorkap, of beter gezegd, in de aandrijflijn zit een elektromotor die 280 pk en 345 Nm aan koppel levert. Daarmee is deze elektrische Mokka een heel stuk sneller dan je op het eerste gezicht zou denken. Het chassis is volledig aangepast voor het gebruik tijdens een rally. Dat betekend o.a. zo licht mogelijk en verstevigd en voorzien van een Bilstein-ophanging met aangepaste dempers en vering. De transmissie is een sequentiële racebak, er is een sperdifferentieel, en de elektronica is minimaal: geen ESP, ABS of tractiecontrole. Hoe leuk kan dat zijn.

Het uiterlijk is duidelijk vormgegeven om vooral indruk te maken met de GSE Rally. Grote ‘OMG! en GSE’-stickers, gele accenten op de remklauwen en achterwielen, en een luchtinlaat op het dak zorgen voor een opvallende en agressieve uitstraling. Binnenin is alles functioneel, een FIA-goedgekeurde rolkooi, zespuntsgordels en een speciaal beveiligd accupakket. De 54 kWh-batterij is opvallend genoeg dezelfde als in de reguliere Mokka Electric, maar aangepast voor gebruik onder extreme omstandigheden.

Wat betreft veiligheid krijgt krijgt dit electrische rally-monster ook volop aandacht. Een speciaal waarschuwingssysteem schakelt de hoogspanningsinstallatie direct uit bij iedere vorm van impact. Daarnaast is er een brandblussysteem met elektrisch niet-geleidend schuim.

Dit prototype is niet alleen een statement of kijk ons eens. Opel wil duidelijk laten zien dat elektrisch racen niet alleen stil en duurzaam is, maar ook hard, spectaculair en écht kan zijn. De Mokka GSE Rally is voorlopig nog een wel een testauto, maar als het aan Opel ligt, zien kunnen we hem vanaf 2026 in allerlei rallyklassen terug zien komen. Met de reeds opgedane ervaring van de afgelopen seizoenen in de ADAC Opel Electric Rally Cup, is het duidelijk dat met een elektrische aandrijving rallyrijden alleen nog maar leuker en duurzamer kan worden.