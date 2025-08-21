Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: 800 pk conceptcar voor IAA en Gran Turismo 7

Opel heeft zijn nieuwste conceptcar onthuld: de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. De wagen beleeft zijn wereldpremière tijdens de IAA Mobility 2025 in München en is dit najaar ook virtueel te besturen in Gran Turismo 7 op de PlayStation 4 en 5. Daarmee slaat Opel een brug tussen de autowereld en de gaming community.

Compacte krachtpatser met 800 pk

De Corsa GSE Vision Gran Turismo is allesbehalve een gewone Corsa. Onder de futuristische carrosserie liggen twee elektromotoren van elk 350 kW, samen goed voor 588 kW (800 pk) en een koppel van 800 Nm. Dankzij de permanente vierwielaandrijving sprint de auto van 0 naar 100 km/u in slechts 2,0 seconden, met een topsnelheid van 320 km/u.

Een boostfunctie levert bovendien nog eens 80 pk extra voor vier seconden, ideaal voor inhaalacties. Ondanks een 82 kWh batterij weegt de conceptcar slechts 1.170 kg, dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen.