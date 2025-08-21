Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: 800 pk conceptcar voor IAA en Gran Turismo 7

Opel heeft zijn nieuwste conceptcar onthuld: de Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo. De wagen beleeft zijn wereldpremière tijdens de IAA Mobility 2025 in München en is dit najaar ook virtueel te besturen in Gran Turismo 7 op de PlayStation 4 en 5. Daarmee slaat Opel een brug tussen de autowereld en de gaming community.
De Corsa GSE Vision Gran Turismo is allesbehalve een gewone Corsa. Onder de futuristische carrosserie liggen twee elektromotoren van elk 350 kW, samen goed voor 588 kW (800 pk) en een koppel van 800 Nm. Dankzij de permanente vierwielaandrijving sprint de auto van 0 naar 100 km/u in slechts 2,0 seconden, met een topsnelheid van 320 km/u.
Een boostfunctie levert bovendien nog eens 80 pk extra voor vier seconden, ideaal voor inhaalacties. Ondanks een 82 kWh batterij weegt de conceptcar slechts 1.170 kg, dankzij het gebruik van lichtgewicht materialen.
Qua design grijpt Opel terug op het herkenbare Opel Compass, maar dan in een nieuwe, meer technische interpretatie. Voorzien van strakke lijnen, een verlichte Opel Blitz en krachtige details straalt het concept zowel compactheid als pure sportiviteit uit.
De aerodynamica is tot in de puntjes uitgewerkt:
Zelfs de wielen zijn tweekleurig uitgevoerd, met Goodyear-banden en Bilstein-dempers voor optimale grip en handling.
Binnenin draait alles om een ‘detoxed’ racebeleving. Een slank stuurwiel geeft vrij zicht op de projecties van het head-up display, waardoor extra schermen overbodig zijn. De bestuurder zit in een zwevende, lichtgewicht sportstoel met zespuntsgordels, geflankeerd door een geïntegreerde rolkooi voor maximale veiligheid.
Opvallend detail: stoffen in de cockpit en deuren lichten op als er voertuigen in de dode hoek worden gedetecteerd. Daarmee voegt Opel een futuristisch element toe aan de rijervaring.
De Corsa GSE Vision Gran Turismo is meer dan een showcar. Opel laat de conceptcar debuteren in Gran Turismo 7, zodat gamers wereldwijd de kans krijgen om zelf achter het virtuele stuur te kruipen.
Opel-CEO Florian Huettl benadrukt dat dit model het GSE-submerk naar een nieuw niveau tilt: “Voor het eerst is een Opel-concept niet alleen van afstand te bewonderen, maar kan iedereen hem ook zelf rijden in Gran Turismo 7.”
Gran Turismo-bedenker Kazunori Yamauchi voegt toe dat Opel’s terugkeer in de serie een eerbetoon is aan de rijke racehistorie van het merk.
Met de Corsa GSE Vision Gran Turismo viert Opel zestig jaar conceptcars sinds de legendarische Experimental GT uit 1965. Het merk verbindt verleden, toekomst en gaming in één opvallende auto.
Of we de Vision Gran Turismo ooit op de openbare weg gaan zien, is nog maar de vraag. Maar één ding is zeker: dit najaar kunnen miljoenen gamers de Corsa GSE Vision Gran Turismo virtueel ervaren in Gran Turismo 7.