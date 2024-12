Groot robotaxibedrijf Cruise stopt ermee

De automotive-wereld is geschrokken: robotaxibedrijf Cruise stopt ermee. General Motors trekt de stekker uit het project en biedt het geen geld meer. GM houdt zijn afdeling autonoom rijden wel, maar verschuift de focus naar persoonlijke bolides in plaats van autonome taxi’s.

Robotaxi’s van Cruise

Uiteindelijk werd Cruise toch te duur voor GM. Het heeft gigantische investeringen gedaan, maar het is te lang verlieslijdend om ermee door te kunnen gaan. In 2023 alleen al verloor het bedrijf 3,48 miljard dollar en de weg naar winst was simpelweg te lang om er nog mee door te gaan, stelt GM. Ook verwijst het naar de markt van robotaxi’s als geheel, namelijk dat daar erg veel concurrentie is. Nu heb je inderdaad Waymo, maar verder is er redelijk rustig als het om de grote jongen gaat. Misschien is het zich toch erg bewust van de dreiging die Elon Musk heet, met zijn CyberCab.

GM is niet de enige die in Cruise heeft geinvesteerd: het is echter wel voor 90 procent van GM. GM kocht het in 2016 en zou sindsdien al 10 miljard euro hebben geïnvesteerd. GM wil echter benadrukken dat het bedrijf robotaxi’s niet als kernbusiness heeft en het daar dus de focus heeft. En nu ziet het blijkbaar meer brood in het aanbieden van zelfrijdende auto’s aan mensen, omdat die dan in een keer een hele auto kopen, dan in taxi’s die wel heel veel ritjes moeten doen willen ze geld binnenharken.