Agenten houden zelfrijdende taxi aan

San Francisco is een van de steden waar zelfrijdende taxi’s al aan het verkeer deelnemen. In tegenstelling tot sommige taxichauffeurs houden de zelfrijdende taxi’s zich doorgaans aan alle geldende snelheids- en andere verkeersregels. Veel reden om een zelfrijdende taxi aan te houden is er dus niet. Maar, wat als het dan toch gebeurt?

Zelfrijdende taxi zonder verlichting

Een politiepatrouille in San Francisco zag afgelopen weekend een zelfrijdende taxi van Cruise die zonder licht door de straten reed. Zoals het de agenten betaamt besloten ze het voertuig aan te houden. Nu zijn Amerikaanse agenten doorgaans een stuk voorzichtiger bij het benaderen van een voertuig dat ze langs de kant van de weg gezet hebben.

Dat heeft iets te maken met het feit dat in Amerika iedereen een wapen mag dragen en sommige chauffeurs niet bepaald ‘blij’ zijn als ze worden aangehouden. Bij een zelfrijdende taxi, zonder chauffeur, is dat uiteraard niet aan de orde, tenzij de passagiers zich ermee gaan bemoeien.

Taxi ‘slaat op de vlucht’

Enfin, de agent die de zelfrijdende Cruise tot stoppen dwong om het voertuig aan te spreken op het niet voeren van de juiste verlichting, liep voorzichtig naar de deur van de bestuurder. Wat zich vervolgens afspeelde was ronduit hilarisch te noemen. Niet alleen was er dus geen chauffeur, maar de taxi reed ook nog weg. Om iets verderop weer te stoppen, dat dan wel. Achteraf bleek echter, zo verklaart Cruise, dat de zelfrijdende taxi niet wilde vluchten voor de politiecontrole – zeker in Amerika met al die triggerhappy agenten geen goed idee – maar effe een veiliger plekje opzocht om stil te gaan staan. Uiteraard werd het hele tafereel gefilmd.