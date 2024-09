Robottaxi’s blijken lang niet zulke brokkenpiloten als mensen

Robottaxi’s zijn nog vrij nieuw in de wereld en dat is te merken. Er ligt nogal een vergrootglas op deze zelfrijdende bolides. Dat is logisch, want we willen wel zeker weten dat we veilig zijn wanneer we onze levens in de handen van technologie leggen. Die handen blijken in dit geval echter vrij capabel: robottaxi’s zouden 73 procent minder ongelukken veroorzaken dan auto’s met menselijke chauffeur.

Waymo

Dat blijkt uit onderzoek van Waymo. Het schrijft dat het in zijn eerste 22 miljoen mijl (35 miljoen kilometer) 73 procent minder crashes had die verwondingen veroorzaken dan mensen. Qua crashes waarbij een airbag uit de auto in actie moest komen zit Waymo op 84 procent vergeleken bij mensen die diezelfde kilometeraantallen rijden. Het heeft bovendien 48 procent minder ongelukken waar de politie aan te pas moest komen.

You never forget your first Waymo. pic.twitter.com/yukjyyyvVa — Ben Seymour (@bseymour) September 9, 2024

Robottaxi’s van Waymo verzorgen wekelijks ruim 100.000 ritten. Als ze stilstaan, dan toeteren ze naast elkaar. Grapje natuurlijk, dat is een probleem waarmee Waymo al fanatiek aan de slag is. Maar Waymo doet het dus beter dan een menselijke bestuurder. Bovendien rijden ze ook niet bepaald op grote wegen zonder al te veel aftakkingen en vreemde situaties: ze rijden in San Francisco en Phoenix in de Verenigde Staten helemaal autonoom: steden dus, met wandelaars, uitparkerende auto’s, fietsers en allerlei onverwachte situaties waarin je terecht kunt komen. Typisch momenten waarop menselijke bestuurders nog wel eens een fout maken. Tegelijkertijd is het ook wel weer logisch dat er minder vaak een airbag uitpopt: de snelheden zijn waarschijnlijk wel lager.

Zelfrijdende taxi

Maar toch, onderaan de streep bewijst het bedrijf wel veiliger te rijden en dat komt onder andere omdat ze geen last hebben van moeheid, zoals wij mensen dat wel hebben. Ook checken de auto’s niet alleen wat ze zelf moeten en mogen doen, maar ook of anderen zich wel aan de verkeersregels houden. Mocht er dus iemand door rood gaan, dan zorgt Waymo dat ie daarop anticipeert in plaats van alleen met zijn eigen correcte gedrag bezig te zijn.

Waymo. So cool, shitposting without paying attention to anything. Can’t wait for my @RocketLab autonomous consumer spacecraft 15 years from now. In my life, I will go to the moon with my partner and come back the next day to land in my helipad in Texas. 🇺🇸🇳🇿🏴‍☠️😈$RKLB pic.twitter.com/ZMYY58yZSB — cyberprince (@cyberprince_rwo) September 8, 2024

Toch durft niet iedereen in een robottaxi te stappen en dat komt omdat als er wel een ongeluk is, hier vaak met veel aandacht naar wordt gekeken. Nogmaals, dat is niet vreemd bij een apparaat dat nieuw is en de mogelijkheid heeft ernstige ongelukken te veroorzaken: je moet er maar op durven te vertrouwen dat de programmeurs, de sensoren en de kunstmatige intelligentie het beste met je voorhebben. Maar tegelijkertijd blijkt uit deze cijfers dat het juist zo te zijn dat je je beter kunt afvragen of de menselijke chauffeur waar je bij instapt (je collega, de Uber-driver, de buschauffeur) wel zo veilig rijdt. Best gek natuurlijk, maar uiteindelijk is het als we naar deze data kijken wel zo: Waymo rijdt als het om ongelukken gaat veiliger dan de mens.