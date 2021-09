Zelfrijdende auto’s gaan boodschappen bezorgen in de VS

Ford heeft gisteren aangekondigd dat de autofabrikant samen met Walmart een nieuwe bezorgservice gaat starten. Leuk, denk je dan, die zijn er nog niet (ahum). Het bijzondere aan de plannen van de autofabrikant en winkelketen is echter dat de boodschappen bezorgd zullen worden door zelfrijdende auto’s.



Zelfrijdende boodschappenservice

De proef, want dat is het nog wel, zal in drie Amerikaanse steden van start gaan, Miami, Austin en Washington D.C. Het zal mij benieuwen wanneer de eerste zelfrijdende Walmart Ford bij het Witte Huis verschijnt en of de doorgaans trigger-happy bewakers die op hen af rijdende auto zonder bestuurder dan wel heel laten, maar dit terzijde. De zelfrijdende Ford’s worden uitgerust met het Argo AI systeem voor autonoom rijdende voertuigen.

Overigens is het nog maar de vraag of er ook echt niemand in de bezorgauto zal zitten. Wettelijk gezien is dat, ook in de VS, namelijk nog niet toegestaan. Kans is dus groot dat er gewoon iemand achter het stuur zit die de auto weliswaar niet actief bestuurd, maar wel op moet letten. Goed, het is dan ook nog een test met zelfrijdende winkelwagentjes.