General Motors met Ford in de clinch over het gebruik van 'Cruise'

Voordat het tot een rechtszaak kwam, die vorige week aangespannen werd, hebben Ford en GM diverse keren gesproken over het conflict in de hoop dat een gang naar de rechter niet nodig zou zijn. Die gesprekken bleven echter zonder resultaat. “Daarom restte ons geen ander alternatief dan onze merken krachtig te verdedigen en het vermogen te beschermen dat onze producten en technologie gedurende meerdere jaren op de markt hebben verdiend", aldus een woordvoerder van GM.

Autofabrikanten werken allemaal aan steeds geavanceerder wordende driver assistance systemen. Wat ooit begon als (adaptive) cruise control en (active) lane assist, wordt langzaam maar zeker compleet zelfstandig rijden. Qua naamgeving koos Tesla voor de Auto Pilot, een naam die in de luchtvaart al tientallen jaren gebruikt wordt. General Motors koos voor een variant op de cruisecontrol, te weten Super Cruise. Ford ook, en noemt zijn zelfrijdende systeem BlueCruise. Die naam is bij GM echter in het verkeerde keelgat geschoten met als gevolg dat die fabrikant concurrent Ford nu voor de rechter gedaagd heeft.

Meer autonome systemen met ‘Cruise’ erin

Opvallend is natuurlijk wel dat GM het Ford wel kwalijk neemt dat het bedrijf ‘Cruise’ verwerkt in de naam voor het systeem voor autonoom rijden. Los van het feit dat het woord ‘cruise’ al snel boven komt drijven bij het bedenken van namen voor deze systemen, zijn er nog meer autofabrikanten die hun systeem een vergelijkbare naam gegeven hebben. Hyundai’s Smart Cruise Control en BMW’s Active Cruise Control, om maar eens twee te noemen.

Dat is ook een van de argumenten die Ford nu aanhaalt. ‘Cruise’ is een te algemene term om exclusiviteit te kunnen claimen. Het is nu dus aan de Amerikaanse rechter om daarover te oordelen. "Elke autofabrikant biedt het aan, en 'cruise' is een gebruikelijke afkorting voor die functie. Daarom werd BlueCruise gekozen als de naam voor Blue Oval's (verwijzend naar het logo van Ford – red.) volgende evolutie van Ford's Intelligent Adaptive Cruise Control", aldus een woordvoerder van Ford.