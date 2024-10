Tesla’s robtaxi Cybercab is er en lijkt heel futuristisch

Waymo

Uiteindelijk is het ook de vraag of de overheid het toestaat dat er zelfrijdende auto’ s zonder stuur en pedalen de weg opgaan. Het idee dat je lekker een boek kunt lezen of meetings kunt doen terwijl je wordt rondgereden heerlijk is, moeten de auto’s de weg en regels zo goed kennen, dat het moeilijk is om dit snel op te schalen. Kijk maar naar Waymo: die rijden ook maar in twee plaatsen in de wereld rond en dat gaat ook niet altijd fantastisch.

Maar goed, dat moet geen reden zijn om iets niet te willen ontwikkelen: het is logisch dat zulke complexe technologie lang in de kinderschoenen staat en gelukkig maar. Zo kan eerst goed worden getest, voordat er weer een nieuwe stad wordt uitgerold. Menselijke taxichauffeurs hoeven dus op zich nog niet heel erg voor hun banen te vrezen, zeker niet als het gaat om Cybercabs. Die moeten eerst nog geproduceerd worden, dan goedgekeurd, enzovoort, dus wij verwachten ze voorlopig nog niet, maar het is in ieder geval spannend dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op dit gebied.