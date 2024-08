Schiphol test eerste Ground Power Unit op waterstof

Schiphol heeft de primeur om als eerste luchthaven een op waterstof aangedreven Ground Power Unit (GPU) in de operatie te testen. De H2-GPU is ingezet om toestellen van KLM Cityhopper op het platform te voorzien van stroom, bijvoorbeeld voor verlichting en stroom in de cockpit. Deze primeur is onderdeel van het door Schiphol geïnitieerde samenwerkingsverband TULIPS, mede gesubsidieerd door de Europese Commissie.

Schiphol werkt samen met grondafhandelaren en de luchtvaartsector aan een uitstootvrije operatie. Sommige vliegtuigen aan de gate worden al voorzien van elektriciteit door e-GPU’s (electrical Ground Power Units). Deze e-GPU’s moeten voor het opladen naar laadpunten worden verplaatst. De nieuwe H2-GPU kan ter plaatse worden bijgetankt, wat tijd en voertuigbewegingen bespaart. Ook hebben e-GPU’s soms onvoldoende capaciteit, waardoor diesel-GPU’s nog nodig zijn. Naast het schonere HVO100 voor diesel zoeken de partijen naar een uitstootvrije oplossing, zoals de waterstof-GPU.