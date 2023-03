Schiphol test AI-technologie in securityproces

De handbagage van passagiers op Schiphol wordt straks bij de security gecontroleerd met behulp van kunstmatige intelligentie (AI). De luchthaven start daarvoor een samenwerking met security technologiebedrijf Pangiam. Doel van deze samenwerking is om het securityproces sneller te laten verlopen, zonder dat daarvoor concessies gedaan worden aan de veiligheid.

Minder vluchten en lange wachtrijen door tekort aan securitypersoneel

Het gebrek aan securitypersoneel is een van de grootste problemen waar Schiphol de afgelopen maanden mee te kampen heeft. Iedereen kent ongetwijfeld nog de lange wachtrijen bij de bagagecontrole die het afgelopen jaar niet alleen tot enorme wachttijden leidden, maar waardoor ook veel passagiersvluchten, met name in de drukke vakantieperiodes, geannuleerd moesten worden.

Schiphol bedacht afgelopen zomer een tijdelijke oplossing door het inhuren van meer personeel en het verhogen van de salarissen. Echter, dat heeft niet geleid tot een structurele oplossing van het probleem. Ook voor de komende drukke vakantieperiodes verwacht Schiphol dat luchtvaartmaatschappijen weer noodgedwongen een aantal vluchten zullen moeten annuleren.