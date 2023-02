Proef met zelfrijdende rolstoelen op Schiphol

Wie wel eens op Schiphol geweest is, heeft ze wel eens gezien, de karretjes waarop minder valide passagiers naar hun bestemming op het vliegveld getransporteerd worden. Ze hebben wel wat weg van een golfkar en nemen nogal wat ruimte in beslag. Zeker als het druk is op de luchthaven – en dat is tegenwoordig bijna continu – kan dat nogal wat ergernis opwekken bij andere passagiers. Welnu, Schiphol en Axxicom Airport Caddy testen deze week zelfrijdende rolstoelen. Die zijn niet alleen compacter, maar kunnen passagiers ook volledig zelfstandig naar de gate of een andere bestemming op de luchthaven brengen. En als de passagier afgeleverd is, keert de slimme rolstoel ook zelf weer terug naar zijn vertrekpunt.

Slimme rolstoel met bagageruimte

De test, of pilot, met de zelfrijdende rolstoelen op Schiphol duurt in eerste instantie één week. Gedurende de testfase wordt een aantal reizigers met de zelfrijdende rolstoelen naar hun gate gebracht. De rolstoelen ondersteunen daarmee de huidige passagiersassistenten, waardoor zij efficiënter ingezet kunnen worden.

Het is de bedoeling dat de passagier zelf in de rolstoel, via het scherm, de bestemming, zoals de gate, selecteert. De rolstoel heeft ook een rek voor handbagage. Dankzij ingebouwde slimme sensoren en camera's die personen kunnen detecteren zorgt de rolstoel ervoor dat andere passagiers en obstakels ontweken worden. Mocht er onverhoopt toch een probleem opduiken, dan kan de passagier op de noodknop drukken voor assistentie.