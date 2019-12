Recordaantal passagiers voor Nederlandse luchthavens

In het derde kwartaal van 2019 vlogen ruim 23 miljoen mensen via Amsterdam Airport Schiphol en de andere nationale luchthavens in Nederland. Dit is ruim 1 procent meer dan vorig jaar en meteen het hoogste aantal luchtpassagiers ooit gemeten per kwartaal. Met uitzondering van Groningen Airport Eelde, hadden alle vliegvelden dit jaar de drukste zomer ooit. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De grote meerderheid, iets meer dan 20 miljoen, reisde via Schiphol. Ten opzichte van het derde kwartaal 2018 bleef de groei beperkt met 0,2 procent. De reden dat Schiphol niet veel groeit is omdat er volgens het Aldersakkoord niet meer dan 500.000 vliegbewegingen per jaar mogen zijn.

Op Schiphol’s drukste dag, 5 augustus, vertrokken er 235.000 passagiers van en naar Schiphol. De meeste vluchten op één dag vertrokken op vrijdag 13 september, toen er 1526 vluchten van en naar Schiphol vlogen. Op 24 juli kampte Schiphol met brandstofproblemen en vertrokken de minste vluchten. Duizenden reizigers waren hierdoor gestrand op de luchthaven.

Maastricht

De meest gevlogen bestemmingen van Schiphol bleven hetzelfde als vorig jaar. Veel mensen reisden van en naar Londen, Barcelona en Dublin. In Eindhoven was er een flinke stijging van maar liefst 50 procent in vluchten van en naar London Stansted.

Eindhoven vervoerde het derde kwartaal meer dan twee miljoen reizigers, bijna 8 procent meer dan het jaar daarvoor en een record voor de Brabantse luchthaven. Groningen Airport Eelde was minder succesvol, voor het derde kwartaal op rij had de luchthaven minder reizigers.

Maastricht Aachen Airport is voor de zesde keer op rij de luchthaven met de grootste toename. De Limburgse luchthaven vervoerde maar liefst 50 procent meer dan in 2018 en komt uit op bijna 205.000 passagiers. Hoewel Maastricht Aachen Airport snel groeit, bedraagt het aandeel van vervoerde passagiers slechts 1 procent van het totaal in Nederland.

Vliegschaamte

Hoewel we vaak horen dat mensen last hebben van vliegschaamte, lijkt dit dus niet zo erg te zijn dat het de groei van Nederlandse luchthavens beïnvloed. Vooralsnog blijft vliegen een populaire manier van reizen, mede doordat het snel is en steeds goedkoper wordt.