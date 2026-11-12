Het gaat goed met onze Franse vrienden. De nieuwe modellen lopen als een trein, en als het aan Parijs ligt wordt het volgend jaar nog een stukkie beter. Citroën scoort met de C4 en zeker met de nieuwe C5 Aircross, maar het echte succes moet je lager in het gamma zoeken. Daar staat de C3, dit jaar gewoon de bestverkochte Citroën in volume, met de C3 Aircross er als een schaduw achteraan. Die en passant ook nog even werd uitgeroepen tot Best Users' Car of Europe. Ze gaan als warme broodjes. Croissants zou gezochter klinken, maar je snapt 'm.

En dan hebben we het nog niet eens over de Ami gehad. Populair in het thuisland, en een enig kind van een drieling, want de Opel Rocks en de Fiat Topolino zijn broertjes die toevallig een ander petje dragen. Alsof drie neefjes met dezelfde neus op een familiefeest verschijnen en net doen of niemand het ziet.

Er was ook nog een feestje tijdens de Parijs motorshow. De wedergeboorte van het lelijke eendje, de 2CV , of zoals de Parijzenaar hem liefkozend de Deux Chevaux noemt. Woon je in de provincie, dan noem je hem la Deuche. Nu nog een concept, elektrisch, en over een paar jaar in de showroom voor minder dan vijftien mille. En naast dat spektakel, want een spektakel was het, een complete line-up van de C3, waarbij vooral de Aircross zomaar een dijk van een succes kan worden. Je moet echt even naar adem happen als je dit allemaal achter elkaar wilt vertellen.

Het Citroen outdoor summer camp

De kennismaking met die hele batterij nieuwe modellen vond nu eens niet plaats aan de Franse zuidkust, waar je normaal met een glas rosé in de hand naar een persmap luistert, maar zo'n zestig kilometer boven Parijs op een outdoor summer camp ( Cabanas de la Réserve in Saint-Léger-aux-Bois) Slapen tussen de bomen in een houten hut met een Nespresso-apparaat, en douchen in de buitenlucht. Het voordeel laat zich raden: je energielevel schiet omhoog, en dat helpt als je daarna kennismaakt met de outdoor special editions van de C3, de C3 Aircross en de Ami. Citroën maakt er geen geheim van, een auto is steeds meer een lifestyleproduct aan het worden. En je verkoopt een lifestyle nu eenmaal niet in een vergaderzaaltje met tl-licht.

Dat van A naar B rijden geloven we inmiddels wel een beetje. Het fenomeen WLTP zegt de gemiddelde consument nog altijd helemaal niets, ook of er nou 450 liter opbergruimte is met 37 vakjes die zo goed verstopt zitten dat je ze nooit meer terugvindt, het zal allemaal wel. Je vindt een auto gewoon leuk of niet. Het is jouw merk, ook al reed je opa in een Duitse klassieker. Van de auto's die je niet kunt betalen droom je alleen. Vandaag draait het om gevoel, om styling, om de vraag of de auto bij jou past, bij je gezin, en nog veel belangrijker, of je vriend of vriendin dat ook vindt. De auto op de oprit is allang geen vervoermiddel meer, het is een visitekaartje met vier wielen.

Maar goed, we gaan terug naar het groen. Want als je auto's met een onderscheidende vormgeving wilt laten zien, doe je dat niet in een strak wit hotel waar de vloerbedekking duurder is dan de instapper zelf, maar in een omgeving die ergens naar smaakt. Zeker als het om een nieuwe outdoor-reeks gaat. Mijn absolute topper is een khakigroene Ami Outdoor op witte stalen velgen. En dan het pièce de résistance, een achterspoiler. Op een Ami. Alsof je een racehelm opzet om de straat over te steken. Puur voor de show, want deze dreumes haalt zijn topsnelheid eerder dan jij je gordel om hebt. Maar juist daarom wil je hem hebben.

De C3 Outdoor is eigenlijk al stoer genoeg De C3 Outdoor kroont zichzelf tot de nieuwe bovenkant van de modellen, boven de toch al luxe Max-uitvoering. Hij kreeg een stoerdere voorbumper met een grijze skidplate, zo'n beschermplaat die je kent van echte terreinwagens, al vermoed ik dat deze vooral een gevecht met een hoge stoeprand overleeft. De rode colour clips, Citroën noemt de kleur Infra Red, steken er fijn tegenaan, en diezelfde rode toets keert binnen terug op het stuur, de stiksels en zelfs de veiligheidsgordels. Er is een fraaie nieuwe kleur, Sequoia Green, en op het dashboard prijkt een reliëflogo met het woord Outdoor, handig voor als je onderweg even bent vergeten welke uitvoering je ook alweer had gekozen.

Van binnen zit je op Advanced Comfort-stoelen met een eigen grafisch patroon en een mascotte die met een laser in de rugleuning is gebrand. Welke mascotte precies, dat moet je zelf ontdekken, maar hij staat symbool voor robuust én comfortabel, de twee woorden die Citroën het liefst in één adem noemt. De uitrusting is verder top, een geluidswerende voorruit, een touchscreen van 10,25 inch met 3D-navigatie, draadloze telefoonlader en parkeersensoren rondom. Je kunt kiezen uit benzine, een hybride van 110 pk, of volledig elektrisch met 44 kWh en een actieradius tot 323 kilometer. De Outdoor begint bij 30.950 euro, al staat er al een gewone C3 voor 20.990. Voor dat verschil koop je dus avontuur en rode stiksels.

C3 Aircross Outdoor

De C3 Aircross Outdoor is de aanzienlijk ruimere broer, heeft alles wat de C3 Outdoor heeft en is met z’n extra ruimte daarmee de echte gezinsauto van het stel. Hij heeft standaard dakrails, zodat je je vrijetijdsspullen eindelijk ergens kwijt kunt en LED-mistlampen voor net een beetje extra branie. Onder de kap ligt een hybride van 145 pk, of je gaat volledig elektrisch met 54 kWh met een bereik van pakweg 350 kilometer. Genoeg om 's ochtends de kinderen naar school te brengen en 's zomers gewoon door te rijden naar de camping. Hij begint bij 35.250 euro (e 7-zits optie brengt een meerprijs met zich mee), tegenover 28.050 voor de instapversie. Voor die meerprijs betaal je puur voor de stoere, avontuurlijke s en uitstraling, en als je dat belangrijk vindt is het een no-brainer, zoveel leuker toch. Eigenlijk is dit de echte aanrader en een model dat meer dan een proefrit waard is, zeker voor een gezin met kinderen.

Ami Outdoor, een dappere dreumes met een spoiler

En dan komen we bij de ster van het festival, de Ami Outdoor. Dit is geen auto, dit is gewoon een gadget die wilt hebben. In de exclusieve kleur Khaki Green, op witte stalen velgen, met stickers op de portieren, een logo op de achterstijl en die eerder genoemde achterspoiler die z'n werk vooral symbolisch doet. Voor het eerst krijgt een gesloten Ami een oprolbaar canvas zonnedak, volgens mij is het dan een cabrio maar dat is voor de kenners. Het is iets wat tot nu toe was voorbehouden aan de Buggy. Binnenin vind je een mascotte op de rugleuningen, Infra Red-gordels, en een heel arsenaal aan opbergvakjes, haken en een smartphonehouder, want ook een dreumes van anderhalve meter wil tegenwoordig georganiseerd op pad.

De Ami blijft wat hij was, simpel, toegankelijk en onweerstaanbaar eigenwijs, maar dan met de pet van een avonturier op. Je rijdt er niet de Alpen mee over, maar in de stad kijkt iedereen om. Vroeger deden we dat dus bij een Porsche.

Van een opgekalefaterde Eend tot Electric Light Orchestra

Op ons outdoor camp was ook nog plaats voor een fors opgekalefaterde wit-oranje Eend. Een soort voorprogramma van wat Citroën in Parijs zou laten zien. En dan stond er ook nog een campervan die het op prijs waarschijnlijk wint van zo ongeveer alles wat er momenteel rondrijdt. Slapen doe je in de daktent en douchen onder de achterklep. Je moet alleen even afspreken wie er 's ochtends als eerste onder de douche mag, want privacy is in deze prijsklasse blijkbaar een optie.

Het wordt steeds duidelijker dat Citroën letterlijk een lifestylemerk aan het worden is. Niet alleen auto's bouwen, maar vooral ideeën verkopen over wat je ermee zou kunnen doen. Een weekendje weg, een surfplank op het dak, slapen tussen de bomen. Dat je in werkelijkheid vooral naar de supermarkt rijdt, doet er even niet toe. Dromen mag.

En om dat allemaal nog wat ingewikkelder te maken, ontdekten we ook nog de Citroën ELO. Een naam waarbij iedereen van mijn generatie onmiddellijk aan Electric Light Orchestra denkt. Zet Mr. Blue Sky maar eens op terwijl je de foto's bekijkt. De overeenkomst is natuurlijk volstrekt toevallig. Waarschijnlijk bedacht door een generatie die bij muzikale nostalgie al terugdenkt aan de tijd dat Tiësto nog maar net droog achter zijn oren was.

Maar die ELO past wel precies in het verhaal. Een auto die niet alleen bedoeld is om ergens naartoe te rijden, maar vooral om er iets leuks mee te gaan doen.

En als ze bij Citroën echt ‘les boules’ hebben, rijden we volgend jaar met die ELO langs de stranden van Tavira in Portugal. Beetje surfen, beetje kamperen, beetje doen alsof we daar iedere dag mee bezig zijn. Ik kan me slechtere werkdagen voorstellen.

Leuk merk, dat Citroën toch.

Outdoor of gewoon? Dezelfde auto maar dat even anders.

Veelgestelde vragen

Wat kost de Outdoor-versie nou echt meer dan de gewone?

Op papier schrik je even. De C3 Outdoor begint bij 30.950 euro, terwijl er al een gewone C3 staat voor 20.990. Dat is bijna tienduizend euro verschil. Bij de C3 Aircross is het gat kleiner maar nog altijd fors: 35.250 om 28.050, zo’n zevenduizend euro. Belangrijk om te weten: je vergelijkt hier wel de kale instapper met de volgepakte top. De Outdoor staat bovenaan het gamma, dus een deel van die meerprijs is gewoon uitrusting die je anders ook had bijbesteld.

Krijg ik voor dat geld een betere auto, of een mooiere?

Vooral een mooiere, en een beter uitgeruste. De Outdoor rijdt niet anders dan een andere C3 met dezelfde motor. Je betaalt voor de stoerdere bumpers, de skidplate, de rode accenten, de speciale stoelen en bij de Aircross de dakrails en mistlampen. Het is een designpakket met een avontuurlijk jasje, geen technische upgrade. Wie puur op rijden let, vindt de meerprijs lastig te verdedigen. Wie z’n auto ook een beetje als statement ziet, snapt ‘m meteen.

Voor wie is de Outdoor dan echt bedoeld?

Voor de koper die toch al naar de bovenkant van het gamma keek, en die het avontuurlijke uiterlijk de knip waard vindt. Als je sowieso de luxe Max-uitvoering had gekozen, is de stap naar Outdoor kleiner dan die tienduizend euro doet vermoeden. Zoek je simpelweg betaalbaar vervoer, dan is de gewone C3 van onder de 21 mille een verstandiger keuze, en rijd je met exact dezelfde techniek rond.

Zit er dan helemaal niks technisch nieuws in de Outdoor?

Jawel, maar niet exclusief voor de Outdoor. Citroën introduceert bij de C3 Aircross een nieuwe hybride van 110 pk, en de Aircross Outdoor is er met een hybride van 145 pk of volledig elektrisch (54 kWh, goed voor pakweg 350 kilometer). De C3 Outdoor kun je krijgen als benzine, hybride van 110 pk of elektrisch (44 kWh, realistisch tot zo’n 290 kilometer). Die aandrijflijnen zijn de echte vernieuwing, de Outdoor-badge is het feestje eromheen.

En die Ami Outdoor, is dat ook zo’n prijsverhaal?

De Ami speelt een heel ander spel. Dat is geen auto waarbij je rekent op pk’s of actieradius, maar een eigenwijs stadskarretje met karakter. Dit is pure loifestyle. De Outdoor-versie voegt vooral een eigen identiteit toe: de khakigroene kleur, het canvas zonnedak en weer dat arsenaal aan opbergvakjes. Je koopt ‘m niet omdat het super bedenken.