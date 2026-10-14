Soms verschijnt er een auto waarvan je onmiddellijk weet, die wil ik hebben. Niet omdat hij in drie seconden naar de honderd sprint, een batterij heeft waarmee je naar Zuid-Frankrijk kunt rijden of een dashboard waarop je Netflix kunt kijken. Nee, gewoon omdat je er blij van wordt. Citroën heeft op de Autosalon van Parijs de nieuwe 2 CV Concept onthuld. En wat mij betreft mogen ze morgen met de productie beginnen.

In Frankrijk zouden ze zeggen ‘sur toutes les lèvres’. Iedereen heeft het erover. En terecht, want tussen al die steeds groter wordende SUV's staat er ineens een vrolijke, eigenwijze Eend die eruitziet alsof hij zich van de hele autowereld helemaal niets aantrekt. Ronde koplampen, een stoffen roldak, een heerlijk herkenbaar silhouet en een interieur waarin zelfs een picknickmand belangrijker lijkt dan een gigantisch touchscreen. C’est Magnifique!

Het mooiste nieuws? Citroën zegt dat dit geen vrijblijvende nostalgische vingeroefening is. Het concept is een voorproefje van een nieuwe elektrische auto die uiterlijk in 2028 moet verschijnen. Gebouwd in Europa, dus niet uit China geïmporteerd, met een prijs van rond de 15.000 euro. Voor dat geld krijg je tegenwoordig bij sommige merken nauwelijks een fatsoenlijke optielijst.

Het lelijke eendje is ineens onweerstaanbaar

De oorspronkelijke Citroën 2 CV verscheen in 1948 en werd al snel een van de meest geliefde auto's ooit. Niet omdat hij mooi was, daarover waren de meningen nogal verdeeld. Hij was simpel, goedkoop, praktisch en bezorgde miljoenen mensen een ongekend gevoel van vrijheid. Het was een auto waarmee je naar je werk kon, op vakantie ging en desnoods een halve moestuin vervoerde.

De oorspronkelijke ontwerpeisen waren om te smullen. Vier personen en vijftig kilo aardappelen moesten erin passen. Meer ingewikkeld hoefde het leven in de tijd niet te zijn. Inmiddels zijn we bijna tachtig jaar verder en moet een auto vooral beschikken over rijhulpsystemen, software-updates en een gebruikershandleiding die dikker is dan een gemiddelde roman.

Citroën kiest met de nieuwe 2 CV gelukkig een andere richting. De conceptauto is slechts 3,76 meter lang en moet ongeveer duizend kilo wegen. Dat is opvallend licht voor een elektrische auto. Het betekent dat er geen gigantische batterij nodig is voor de dagelijkse ritten waarvoor deze Eend wordt bedacht. Over de actieradius en laadprestaties vertelt Citroën voorlopig nog niets en waarom zouden ze.

Een interieur waar je spontaan van gaat picknicken

Binnenin wordt het pas echt leuk. De traditionele middenconsole is vervangen door een uitneembare mand, de portieren hebben eenvoudige stoffen lussen als handgrepen en de stoelen zijn bekleed met een vrolijk geel ruitpatroon. De voorbank kun je zelfs uit de auto halen om ergens in het gras te gaan zitten. Je moet er maar op komen.

Het stoffen dak moet je zelf met de hand oprollen. Geen elektromotor, geen app, geen abonnement. Gewoon een dak dat open kan omdat je daar zin in hebt. De ontwerpers hebben zelfs een draagbare radio bedacht, de Radioën, hoe kom je er op, die je uit de auto kunt meenemen. Met zo'n auto wil je toch gelijk naar de Franse kust, een stokbrood en wat Brie halen en vervolgens drie uur nergens meer naartoe?

Natuurlijk is er ook moderne techniek. Een klein 8-inch scherm, een minimalistisch instrumentarium en slimme bandentechnologie van Michelin. Maar het mooie is dat die techniek niet voortdurend om aandacht schreeuwt. De auto zelf mag weer de hoofdrol spelen.

De grootste uitdaging is nu … durven

Het ontwerp zit vol kleine grapjes. Op het rempedaal staat een schildpad, op het gaspedaal een haas. De opbergvakken in de deuren zijn zelfs ontworpen om eieren te vervoeren. Of die heelhuids aankomen, hangt waarschijnlijk af van hoe enthousiast je de bochten neemt, een omeletje smaakt ook. De claxon en het geluid bij het inschakelen van de elektromotor verwijzen naar de oorspronkelijke Eend.

Dat is precies wat deze auto zo aantrekkelijk maakt. Citroën probeert niet een oud model te kopiëren, maar heeft begrepen waarom mensen er destijds verliefd op werden. Niet vanwege prestaties of prestige, maar vanwege zijn karakter.

En daarmee komen we bij de grote vraag. Hoeveel van dit waanzinnig leuke ontwerp durft Citroën daadwerkelijk in productie te nemen? We kennen de autowereld inmiddels wel een beetje. Eerst verschijnt er een spectaculaire conceptauto, vervolgens gaan de boekhouders ermee aan de slag en twee jaar later staat er een brave hatchback met dezelfde naam. Dat zou bij deze Eend bijna een misdaad zijn.

Voor 15.000 euro mag hij zo de showroom in

Citroën wil de nieuwe elektrische 2 CV tussen de Ami en de C3 positioneren. De auto moet aansluiten bij toekomstige Europese E-Car-regelgeving, bedoeld om compacte elektrische auto's betaalbaarder te maken. De genoemde 15.000 euro is voorlopig een richtprijs, geen definitieve Nederlandse verkoopprijs. Maar het idee is duidelijk: elektrisch rijden moet weer bereikbaar worden voor mensen die geen veertigduizend euro aan een auto willen uitgeven.

Wat mij betreft is het belangrijkste verkoopargument niet eens die prijs. Het is dat Citroën eindelijk weer een auto laat zien die niemand nodig heeft om indruk te maken, maar die iedereen kan laten glimlachen.

Dus beste mensen bij Citroën, verander vooral niet te veel. Laat die ronde koplampen zitten, houd dat oprolbare dak, vergeet de picknickmand niet, vergeet de eieren wel en zorg dat hij betaalbaar blijft. We hebben al genoeg verstandige auto's.

En als jullie alvast een bestellijst willen openen, zet mijn naam er maar op. Dan kunnen jullie er straks ook niet meer onderuit.

Vive la 2 CV!