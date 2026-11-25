In 1958 introduceerde DAF de Variomatic, een uitvinding van Hub van Doorne die de bijnaam het pientere pookje kreeg. Die vriendelijke naam paste niet helemaal bij wat er later op het circuit mee gebeurde.

In 1978 verschenen DAF-personenauto’s achterstevoren aan de start op Circuit Park Zandvoort, voor een item van Te land, ter zee en in de lucht. André van Duin leverde het droogkomische commentaar terwijl de auto’s over het circuit schoten. Het was geen eenmalige televisiegrap: vanaf 1959 werden er al achteruitrijraces met DAF’s gehouden.

Hoe kon een DAF zo hard achteruit?

De Variomatic was een traploze transmissie , ook wel CVT genoemd. Waar een gewone versnellingsbak tussen vaste versnellingen schakelt, verandert zo’n transmissie de overbrenging zonder die stappen. Bij DAF werkte dat zowel voorwaarts als achterwaarts. De bestuurder had in beide richtingen evenveel bereik, zodat de auto achteruit dezelfde snelheid kon halen als vooruit.

Hub van Doorne, een van de oprichters van DAF, bedacht het in 1958 geïntroduceerde systeem. Zijn uitvinding werd de eerste commercieel succesvolle CVT in een personenauto. Hans Stoovelaar schreef een boek over de Variomatic.

De DAF 600 was al besteld vóór hij werd gebouwd

De eerste personenauto met deze aandrijving was de DAF 600. Na drie jaar ontwikkeling stond hij in februari 1958 op de AutoRAI in Amsterdam. De productie moest toen nog beginnen, maar er lagen al 4.000 bestellingen. Voor een auto met een toen ongebruikelijke transmissie was dat een vliegende start.

De prijzen bij de introductie lagen vast voor twee uitvoeringen:

Op 23 maart 1959 werd de eerste DAF 600 overhandigd aan de voorzitter van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club. Daarmee kwam de Variomatic van de beursvloer op de weg. De eigenschap die later op Zandvoort zo goed van pas kwam, zat dus al in de allereerste DAF-personenauto.

Hoe hard ging dat achteruit?

Goodwood schat de topsnelheid achteruit van de DAF’s die vanaf 1959 tot halverwege de jaren zeventig raceten op zo’n 129 km/u. Autogids schat diezelfde topsnelheid op bijna 100 km/u.

Het TROS-programma Te land, ter zee en in de lucht ging in 1971 van start en zond het Zandvoort-item pas in 1978 uit. Op Circuit Park Zandvoort schoten de auto’s geregeld ongecontroleerd over de baan.

Intussen veranderde ook het bedrijf achter de personenauto’s. Volvo nam die tak van DAF in 1974 over. De patenten op de Variomatic gingen naar Van Doorne Transmissie, meestal VDT genoemd. Bosch nam VDT in 1995 over.

Verstappen stapte ook achteruit in