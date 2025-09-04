Mercedes-AMG PETRONAS F1 en SAP: racen met rekenkracht

In de Formule 1 draait het om tienden van seconden, maar achter de coulissen gaat het steeds vaker om cijfers met zes nullen. De FIA scherpt vanaf 2026 de regels aan: het budgetplafond stijgt weliswaar naar 215 miljoen dollar, maar daar vallen straks ook veel meer kosten onder. Voor teams wordt het een ingewikkelde rekensom: hoe blijf je competitief binnen een strak financieel keurslijf?
Mercedes-AMG PETRONAS F1 kiest voor een technologische route. Het team werkt samen met SAP, dat met slimme software moet helpen om orde te scheppen in een wereld van onderdelen, cijfers en regels.
Een moderne F1-wagen bestaat uit meer dan 14.500 onderdelen. Elk schroefje, vleugeltje en sensortje heeft een prijskaartje en moet verantwoord worden. Tot nu toe gebeurde dat grotendeels handmatig. SAP Cloud ERP neemt die taak grotendeels over, met realtime inzicht in financiën en automatische rapportages richting de FIA.
Volgens Michael Taylor, IT-directeur van het team, is die stap hard nodig: “De technologie van SAP geeft ons de flexibiliteit en transparantie die we nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren en toch binnen de financiële kaders van de sport te blijven.”
Naast de basis van ERP zet Mercedes ook SAP Business AI in. Daarmee kan het team vooruitkijken in plaats van alleen achteraf rapporteren. AI helpt om:
Niet onbelangrijk: dezelfde technologie wordt ook gebruikt om de CO₂-voetafdruk te verkleinen. In een sport die vaak kritiek krijgt vanwege milieu-impact is dat meer dan alleen een mooie bijvangst.
De samenwerking laat zien dat Formule 1 al lang niet meer alleen over motoren en aerodynamica gaat. Het is ook een digitale strijd. Wie de slimste software gebruikt, heeft net zo goed een voorsprong als wie de krachtigste motor bouwt.
SAP levert niet alleen standaardoplossingen, maar ook bouwstenen waarmee Mercedes eigen apps kan ontwikkelen. Denk aan tools die verschillende afdelingen dichter bij elkaar brengen, of dashboards die realtime laten zien waar geld en tijd verloren gaan.
De regels van de FIA zijn bedoeld om de sport eerlijker te maken en teams dichter bij elkaar te brengen. Maar ze zorgen er óók voor dat digitale innovatie ineens doorslaggevend wordt. Mercedes-AMG PETRONAS probeert met SAP alvast een voorsprong te nemen.
Sebastian Steinhaeuser, COO van SAP, vat het zo samen: “Efficiëntie en innovatie kunnen samen gaan, zelfs met 300 km per uur.”
Voor buitenstaanders lijkt dit misschien ver weg. Maar de uitdagingen van een F1-team zijn verrassend herkenbaar voor bedrijven in andere sectoren: beperkte budgetten, strengere regels en de druk om duurzamer te werken. Waar Mercedes kiest voor SAP, kunnen ook gewone organisaties baat hebben bij realtime data en voorspellende analyses.
Met SAP aan boord wil Mercedes-AMG PETRONAS F1 niet alleen harder rijden, maar ook slimmer rekenen. Het team bereidt zich voor op een nieuw tijdperk waarin snelheid, geld en duurzaamheid samenkomen. 2026 wordt het jaar van de waarheid: wie heeft de beste wagen, en wie de beste cijfers?