Mercedes-AMG PETRONAS F1 en SAP: racen met rekenkracht

In de Formule 1 draait het om tienden van seconden, maar achter de coulissen gaat het steeds vaker om cijfers met zes nullen. De FIA scherpt vanaf 2026 de regels aan: het budgetplafond stijgt weliswaar naar 215 miljoen dollar, maar daar vallen straks ook veel meer kosten onder. Voor teams wordt het een ingewikkelde rekensom: hoe blijf je competitief binnen een strak financieel keurslijf?

Mercedes-AMG PETRONAS F1 kiest voor een technologische route. Het team werkt samen met SAP, dat met slimme software moet helpen om orde te scheppen in een wereld van onderdelen, cijfers en regels.

Waarom juist nu SAP?

Een moderne F1-wagen bestaat uit meer dan 14.500 onderdelen. Elk schroefje, vleugeltje en sensortje heeft een prijskaartje en moet verantwoord worden. Tot nu toe gebeurde dat grotendeels handmatig. SAP Cloud ERP neemt die taak grotendeels over, met realtime inzicht in financiën en automatische rapportages richting de FIA.

Volgens Michael Taylor, IT-directeur van het team, is die stap hard nodig: “De technologie van SAP geeft ons de flexibiliteit en transparantie die we nodig hebben om op het hoogste niveau te presteren en toch binnen de financiële kaders van de sport te blijven.”

AI op de pitmuur

Naast de basis van ERP zet Mercedes ook SAP Business AI in. Daarmee kan het team vooruitkijken in plaats van alleen achteraf rapporteren. AI helpt om:

budgetten te voorspellen,

voorraadniveaus te bewaken,

en de aanvoer van cruciale onderdelen soepeler te maken.

Niet onbelangrijk: dezelfde technologie wordt ook gebruikt om de CO₂-voetafdruk te verkleinen. In een sport die vaak kritiek krijgt vanwege milieu-impact is dat meer dan alleen een mooie bijvangst.