10 voorspellingen voor 2025 van SAP:  het is vooral AI dat de klok slaat

Wat kunnen bedrijven in 2025 verwachten op het gebied van technologie en innovatie? Volgens SAP staat het komende jaar in het teken van de doorbraak van AI, cloud-first-strategieën en datatransparantie als drijvende krachten achter succesvolle bedrijfsvoering. Deze 10 voorspellingen voor 2025 gaan het gezicht van de komende 12 maanden bepalen.

In 2025 speelt technologie niet langer een bijrol, maar vormt het de kern van zakelijk succes. Autonome supplychains en AI-modellen veranderen de manier waarop bedrijven opereren. Deze innovaties zorgen voor meer veerkracht en maakt het benutten van businesskansen makkelijker. Deze 10 voorspellingen voor 2025 verdienen de aandacht van iedere CIO:

1. AI als fundament voor supplychain en bedrijfsprocessen

In 2025 zetten bedrijven grote stappen richting AI-gedreven autonome supplychains. Digital twins – virtuele simulaties van fysieke processen – worden een gangbare technologie. Hiermee kunnen organisaties realtime scenario’s analyseren, prestaties monitoren en beslissingen nemen op basis van data.

AI speelt een cruciale rol bij het voorspellen van levertijden, het sneller opsporen van productieproblemen en het monitoren van slijtage aan apparatuur. Dit verhoogt niet alleen de operationele efficiëntie, maar stelt bedrijven ook in staat om verstoringen vroegtijdig te herkennen en proactief op te lossen.

2. Datatransparantie als kern van duurzaamheid en risicobeheer

Volledige zichtbaarheid binnen supplychains is een must voor bedrijven die duurzaamheid willen omarmen en risico’s effectief willen beheren. Toch blijft de implementatie van transparante ketens voor veel organisaties een uitdaging. Vooral de complexiteit van databeheer en de versnippering van systemen vormen struikelblokken.

Geavanceerde technologieën kunnen hierbij helpen. Bijvoorbeeld SAP Knowledge Graph, een recente innovatie binnen het SAP-ecosysteem. Deze technologie kan patronen en relaties binnen complexe datasets analyseren, waardoor organisaties kritische inzichten krijgen die nodig zijn voor betere besluitvorming.

3. Cloud-first-strategie

Cloud als springplank voor innovatie In 2025 is cloudtechnologie onmisbaar voor innovatie, vooral bij de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en andere geavanceerde technologieën. Met een cloud-first-strategie kunnen bedrijven schaalbare infrastructuren opzetten die flexibel genoeg zijn voor het ondersteunen van complexe AI-oplossingen, zoals generatieve AI.

Bedrijven die al hebben geïnvesteerd in een veerkrachtige cloudomgeving, plukken daar komend jaar de vruchten van. Zij integreren sneller nieuwe technologieën, verbeteren hun operationele efficiëntie en spelen proactief in op marktveranderingen.

4. Vertrouwen in data

Betrouwbare data en data fabrics vormen de basis voor AI op grote schaal. Vertrouwen in data wordt in 2025 de hoeksteen van succesvolle technologie-implementaties. Zonder betrouwbare en kwalitatieve data kunnen bedrijven geen effectieve beslissingen nemen of optimaal profiteren van bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI).

Een belangrijke ontwikkeling op dit gebied is de opkomst van data fabrics. Deze systemen koppelen complexe bedrijfsgegevens aan AI-modellen en verrijken die data met context en betekenis. Deze integratie verbetert niet alleen inzichten, maar maakt ook AI-toepassingen relevanter en betrouwbaarder.

5. Generatieve AI hervormt klantbeleving en processen

In 2025 zullen bedrijven steeds meer innovatieve manieren vinden om kunstmatige intelligentie (AI) toe te passen. De focus ligt op het combineren van traditionele AI-toepassingen met generatieve AI.

Deze combinatie opent de deur naar volledig nieuwe use-cases. Bedrijven kunnen hiermee bijvoorbeeld klantbelevingen extreem personaliseren. Elke interactie voelt daardoor alsof deze speciaal op de klant is afgestemd. Daarnaast worden routinematige en tijdrovende operationele taken volledig geautomatiseerd. Denk aan factuurverwerking of het bijwerken van administratieve gegevens.

6. AI maakt HR-processen mensgerichter

AI zal bijzonder welkom zijn op HR-afdelingen. Daar kan deze technologie repetitieve taken zoals het beantwoorden van veelgestelde vragen automatiseren. Hierdoor kunnen HR-teams zich richten op strategische initiatieven zoals het dichten van skills gaps en het aantrekken van talent.

Tegelijkertijd maakt AI het mogelijk om op maat gemaakte, mensgerichte oplossingen te ontwikkelen. Denk aan gepersonaliseerde loopbaantrajecten en trainingsprogramma’s.

7. Open-source AI versnelt innovatie

Open-source AI zal in 2025 een steeds prominentere rol spelen. Bedrijven kiezen in toenemende mate voor deze technologie omdat het hen meer controle geeft over de ontwikkeling en toepassing van AI. Anders dan bij gesloten systemen kunnen organisaties met open-source AI de technologie aanpassen aan hun specifieke behoeften en uitdagingen.

Deze ontwikkeling stimuleert niet alleen maatwerk, maar ook samenwerking binnen en buiten sectoren.

8. Duurzaamheid als AI-prioriteit

In 2025 zal duurzaamheid een belangrijke drijfveer zijn binnen de ontwikkeling van AI-systemen. Naarmate de vraag naar geavanceerde AI-oplossingen groeit, neemt ook de druk toe om het energieverbruik van deze technologieën terug te dringen. Nieuwe chiparchitecturen, efficiëntere trainingsmodellen en slimmere algoritmes maken grootschalige AI-toepassingen energiezuiniger.

Deze innovaties verminderen niet alleen de kosten, maar dragen ook bij aan bredere duurzaamheidsdoelen.

9. Automotivedata als nieuwe inkomstenbron

In 2025 zullen data uit voertuigen een cruciale rol spelen in de automobielindustrie. Naarmate voertuigen steeds meer digitale technologieën bevatten, zullen de door hen gegenereerde data niet langer alleen worden gebruikt voor operationele inzichten, maar ook als een belangrijke inkomstenbron voor fabrikanten.

Op basis van deze data kunnen automotive-bedrijven gepersonaliseerde diensten ontwikkelen. Denk aan voorspellend onderhoud, realtime navigatie-aanpassingen en op maat gemaakte aanbevelingen op basis van rijgedrag.

10. Governance wordt cruciaal voor AI-regulering

In 2025 zullen bedrijven steeds meer zelfregulering toepassen om voorbereid te zijn op toekomstige AI-regelgeving. Concrete wetgevingen zijn vaak nog in de maak. In de tussentijd nemen organisaties het heft in eigen handen door hun eigen ethische richtlijnen en governance-structuren op te stellen.

Deze aanpak biedt bedrijven houvast in een tijd waarin regelgeving rondom AI nog volop in ontwikkeling is. Door nu al sterke governance-structuren op te zetten, leggen organisaties een stevige basis voor het veilig en effectief gebruik van AI-oplossingen. Dit helpt niet alleen om risico’s te beperken, maar geeft klanten en partners ook vertrouwen in nieuwe technologieën.

Lef

Bedrijven die investeren in technologie zoals AI en cloud-first-strategieën, positioneren zichzelf sterker in een snel veranderende markt. “Het gaat om meer dan alleen optimalisatie van bestaande processen. Bedrijven doen er goed aan te investeren in wendbaarheid en flexibiliteit”, benadrukt Bart Van der Biest, Managing Director SAP Nederland. “Dat vraagt om lef en investeringsbereidheid. Want alleen dan kunnen ze effectief meebewegen met nieuwe trends en ontwikkelingen, en snel nieuwe kansen verzilveren.”