NASA weet het bijna zeker: in 2025 lopen ‘we’ weer op de maan

Het Artemis project van de NASA, dat als doel heeft om nog dit decennium weer mensen naar de maan te sturen, heeft de afgelopen jaren al de nodige vertragingen opgelopen. Zo waren, en zijn, er nogal wat problemen met de ontwikkeling van nieuwe ruimtepakken die voldoen aan de eisen om astronauten langere tijd in de ruimte en op de maan te kunnen laten verblijven. Eind vorig jaar was het eindelijk zover. Toen kon, ruim een jaar later dan gepland, de eerste onbemande verkenningsmissie, Artemis I, gelanceerd worden. Die missie duurde bijna vier weken en was een succes.

In 2025 moet Artemis III naar de maan

De recente successen hebben de NASA ervan overtuigd dat het mogelijk moet zijn om in 2025 de eerste bemande missie naar de maan, Artemis III, uit te voeren. Tijdens de onbemande missie van Artemis I is de maanmodule Orion, waarmee astronauten naar een baan rond de maan gebracht moeten worden, met succes getest.

Wanneer Artemis III, met astronauten, naar de maan reist, volgens de huidige planning in 2025 dus, zal de Orion in een zogenoemde Near-Rectilinear Halo Orbit (NRHO) rond de maan gebracht worden. De keuze voor die baan betekent dat de module vrijwel continu contact kan blijven onderhouden met zowel de astronauten op het maanoppervlak als mission-control op aarde.

Vervolgens zullen een aantal astronauten met de maanlander van SpaceX – die door NASA geselecteerd is voor het laatste deel van de reis – naar het oppervlak van reizen en landen. Die Starship module reist onafhankelijk van de Orion naar dezelfde baan rond de maan. Wanneer beide ruimtevaartuigen zijn aangekomen in NRHO, zal Orion aan Starship gekoppeld worden ter voorbereiding op de eerste maanexpeditie van deze eeuw.

Zodra de bemanning en hun voorraden klaar zijn, gaan twee astronauten aan boord van Starship en blijven er twee in Orion. Orion zal zich losmaken en terugtrekken van Starship om in NRHO te blijven gedurende ongeveer één baan rond de maan, die ongeveer 6,5 dag duurt. Dit komt overeen met de lengte van de oppervlakte-expeditie, dus als Orion zijn baan voltooit, zal de tweekoppige oppervlaktebemanning hun werk aan de oppervlakte op tijd afmaken om de maan te verlaten en op het juiste moment weer bij Orion te arriveren.