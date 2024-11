Dit zijn volgens Booking dé reistrends voor Nederlanders in 2025

Terwijl de wereld om ons heen snel verandert, van wereldwijde verkiezingen tot razendsnelle AI-ontwikkelingen en stijgende kosten, wordt de drang om te ontsnappen sterker dan ooit. Toch willen reizigers zich niet zomaar afsluiten, blijkt uit onderzoek van Booking.com; in plaats daarvan zoeken ze juist naar diepere verbindingen, betekenisvolle ervaringen en avonturen die hen laten herontdekken wat reizen voor hen betekent. Nederlanders omarmen daarbij unieke reistrends die we in 2025 steeds vaker gaan zien.

“In 2025 zien we dat reizigers zichzelf en hun connecties met anderen opnieuw ontdekken. We zien een groeiende vraag naar bewuste keuzes, authentieke ervaringen en unieke avonturen die verder gaan dan traditionele reismethoden. Door technologie en verbeelding te combineren, maken we het voor iedereen gemakkelijker om een persoonlijke en betekenisvolle reis te creëren – nu en in de toekomst.” Aldus Elsbeth van Eekeren, Area Manager Benelux bij Booking.com.

1. Avonturen onder de sterren

In 2025 zetten Nederlanders vaker hun zinnen op nachtelijke avonturen. Voor 44% staat het bezoeken van een bestemming met een nog écht donkere hemel hoog op de lijst, om te genieten van heldere sterrenhemels (51%), bijzondere astronomische gebeurtenissen (44%) of rondleidingen met een sterrengids (48%). De opwarming van de aarde speelt hierin een rol: 40% wil activiteiten in de avond plannen om de hitte te vermijden, terwijl 44% minder tijd in de felle zon wil doorbrengen.