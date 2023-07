​Internationale treinreis - Zo check je straks in op de Eurostar

Er gebeurt veel in de wondere wereld van openbaar vervoer. Waar we in Nederland tegenwoordig kunnen inchecken met onze pinpas en ons klaarmaken voor enerzijds een afscheid van de OV-chipkaart, maar anderzijds het verwelkomen van de OV-pas , is er ook veel ontwikkeling bij de internationale treinreizen die onder andere NS aanbiedt. Zo gaat Thalys binnenkort ook Eurostar heten, en gaat het bekende Eurostar-station London St. Pancras voor een heel nieuwe manier van inchecken.

https://twitter.com/BBCWorld/status/1681213164095000581

Het SmartCheck-systeem is in eerste instantie alleen beschikbaar voor Business Premier-reizigers en Carte Blanche-klanten. Het idee is dat je nog maar door één digitale paspoortcontrole hoeft en dat scheelt tijd en wachtrijen, zo stelt Eurostar en iProov, het bedrijf dat dit alles heeft ontwikkeld en ook werkt voor bijvoorbeeld ING-bank. Het werkt als volgt: je registreert je ticket, paspoort én gezicht via je mobiel in de SmartCheck iProov.me-app, waardoor het systeem je kent. Als je op het station arriveert is daar een SmartCheck-poortje en die kan zien of jij het echt bent, waardoor een handmatige controle niet meer nodig is (tenzij hij je uiteraard om wat voor reden dan ook niet kan herkennen). Althans: de Britse is niet nodig, de Franse of Nederlandse nog wel.

Wie wel eens op London St. Pancras is geweest voor een internationale treinreis, die kent het systeem: eerst moet je je ticket scannen en door de poortjes, dan ga je met je bagage door de bagage-veiligheidscheck en vervolgens laat je aan een douane-beambte je paspoort zien, en dan aan nog eentje, want de Britse regering en de Franse of Nederlandse regering willen allebei checken met wie ze te maken hebben. Op zich komt daar al veel technologie bij kijken, maar het mag ietsje meer zijn. Zo wordt er nu een nieuw, biometrisch inchecksysteem uitgerold genaamd SmartCheck. Hiermee kun je voor het eerst contactloos reizen. Nu in normale taal? Je hoeft niet meer langs die persoon die je paspoort aanpakt en bekijkt.

iProov SmartCheck

Het nieuwe systeem is nu in werking (sinds 18 juli), nadat het succesvol is getest tussen december 2021 en april 2022. Het heeft dus nog even nodig gehad om door te ontwikkelen, maar nu is het zover. iProov geeft niet heel veel weg over de veiligheid van de app: die moet natuurlijk potdicht zijn, want je zet in principe je hele hebben en houden in die app. Informatie waarvan je absoluut niet wil dat die onderschept wordt. iProov laat wel weten te werken met zijn Biometric Solution Suite met biometrische controlecheck, samen met Entrusts Identity Verification as a Service (IDVaaS) technologie voor identiteitscontrole en het beheer van digitale reisgegevens (DTC).

Gwendoline Cazenave, CEO van Eurostar Group: "Door SmartCheck te introduceren in London St Pancras International worden we de eerste spoorwegmaatschappij die biometrische gezichtsherkenning toepast. Deze innovatie zal de reizen van onze klanten verbeteren.” Als het allemaal inderdaad echt veilig is, dan is het een groot voordeel voor reizigers en dat kan weer positieve invloed hebben op het aantal treinreizen dat wordt gemaakt, versus het aanzienlijk minder duurzame vliegtuig pakken. Eurostar wil dat er 30 miljoen passagiers met de trein gaan in 2029, versus de 19 miljoen die in 2019 nog de trein pakten naar het mooie Londen, of naar de andere bestemmingen van Eurostar. Nu wordt dat doel makkelijker behaald nu ook de Thalys Eurostar gaat heten, maar het is te hopen dat er meer innovaties volgen waardoor de hogesnelheidstrein geen alternatief is voor het vliegtuig, maar nog de enige voor de hand liggende optie om überhaupt naar landen te reizen die zo dichtbij zijn als Frankrijk en Groot-Brittannië.