​5 dingen die je moet weten over inchecken met je betaalpas

Voordat je je betaalpas tevoorschijn haalt, is het handig om te weten hoe het precies in zijn werk gaat. Nou ja, eigenlijk moet je weten dat je niets speciaals hoeft te doen. Je scant gewoon je pinpas en de paal reageert eigenlijk hetzelfde als bij de OV-chipkaart. Hetzelfde geldt voor in de trein: is er controle, dan scant de conducteur met zijn apparaat je pinpas om te zien waar je bent ingecheckt. Je hoeft je pinpas niet af te geven: je houdt hem zelf vast (iets wat veel conducteurs ook al met de OV-chipkaart deden).

NS heeft het groots aangekondigd: nadat het wat vertraging had opgelopen, kun je nu inchecken met je betaalpas. Het kan al heel lang in de Londense metro, maar nu dus ook in Nederland. Dit zijn vijf dingen die je moet weten om met je betaalpas te reizen in het OV.

Het werkt in al het openbaar vervoer

Het contactloos betalen met je pinpas werkt niet alleen in de trein. Je kunt ook in andere openbaar vervoersvoertuigen stappen met je pinpas op de scanner. Onder andere de bussen van Arriva zijn hiervan voorzien. Check even van tevoren of de vervoerder het aanbiedt, maar veel vervoerders in Nederland zijn al om op dit nieuwe systeem. Let ook op het OVPay-logo. Maar, geen zorgen: je kunt ook altijd nog je gewone OV-chipkaart gebruiken.

Het werkt niet in combinatie met abonnementen

Dat laatste is wel belangrijk, want je kunt nog niet met je pinpas betalen en een abonnement gebruiken. Heb jij dus Dal Vrij of een abonnement voor een bepaald traject, dan kun je beter niet met je pinpas inchecken. Het is op dit moment namelijk nog niet mogelijk om een abonnement te gebruiken in combinatie met je pinpas. Dat betekent dat deze manier van reizen vooral handig is voor mensen die sporadisch met de trein gaan.