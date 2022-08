Inchecken met je pinpas of telefoon: het kan straks bij NS

De incheckpalen van NS zijn in gereedheid gebracht: het wordt straks mogelijk om met je pinpas of telefoon in te checken bij de NS . Het is groot nieuws, want eerder was NS vooral bezig met mogelijkheden om op basis van je locatie te reizen. Goed nieuws dat je straks contactloos in- en uit kunt checken.

Inchecken per telefoon

Het plan van NS om reizigers op basis van hun locatie via hun telefoon te laten reizen werd gemengd ontvangen. Hierdoor is het fijn dat het Nederlandse spoorwegbedrijf het licht heeft gezien en toch kiest voor inchecken met je telefoon of je pinpas. Sterker nog: contactloos inchecken kan straks ook met je creditcard of smartwatch. Het is ook mogelijk om met je virtuele betaalpas te betalen of Google Pay en Apple Pay.

Eind deze maand start er een test met deze nieuwe manier van inchecken en NS hoopt reizen met de trein makkelijker en flexibeler te maken. Niet dat de ov-chipkaart nu spontaan verdwijnt: NS wil vooral nieuwe incheckmethoden toevoegen in plaats van bepaalde manieren laten verdwijnen. Het voordeel van deze incheckmethode is wel dat je jezelf veel gedoe bespaard. Je hoeft niet meer langs de automaat om extra saldo op je ov-chipkaart te zetten en überhaupt is die ov-chipkaart straks niet per se nodig. De scheelt veel stress om je trein te halen.