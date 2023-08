​20 lifehacks voor als je op reis gaat

Misschien ontvlucht je Nederland nu het weer niet zo mooi is, of had je gewoon al heel lang een vakantie gepland of ga je nog lang niet weg: het maakt niet uit wanneer je dit leest, want deze tips helpen altijd. We geven je 20 lifehacks om rekening mee te houden als je op reis gaat. Het bespaart in veel gevallen geld, ruimte en tijd: precies dingen waar je je juist op reis geen zorgen om wil maken.

1. Rol je kleding op Het lijkt er niet altijd op, maar het is volgens inpakexperts echt zo: je kunt het beste je kledng oprollen als je inpakt. Dus elk losse shirt, elke broek, lekker oprollen. Het scheelt meteen kreukels. 2. Stippel je eigen cocktailtour of foodtour uit Of je nou een pubcrawl wil doen of een foodtour, dat kun je natuurlijk voor de gezellige sociale contacten zeker boeken in groepsvorm. Heb je niet zo’n groot budget, of heel specifieke wensen, dan kun je het ook op een andere manier aanpakken. Soms staat er bij food tours wel eens waar ze heen gaan (of waar ze heen zijn gegaan, in reviews) en kun je daar wat inspiratie vandaan halen in het maken van je eigen tour. Je kunt ook op Google zoeken naar lijstjes met de beste cocktailbars van de stad. Je zoekt op Google Maps locaties op, slaat ze op en zo kun je een hele wandelroute maken.

The 3 stages of packing: throwing in too much, taking out too little, and then agonizing over why you packed a winter jacket for a tropical destination. #TravelTip #travelexpert — Albert T (@Loon26) August 1, 2023

3. Tourguide nodig? Zoek op internet wat de toeristische trekpleisters zijn van een bepaalde stad, en maak er zo een hele route van (wederom via Google Maps). Zo kun je ook wat beter plekjes zoeken die bij je passen. Maar het is ook leuk om expres te verdwalen in een stad. Gewoon gaan lopen en wel zien waar het schip strandt. Sta je naast een oud pand en wil je er meer van weten, dan kun je Google Lens inzetten om het te scannen en er meer over te lezen. 4. Doe je powerbank in je handbagage Powerbanks zijn een must bij reizen. Het zorgt ervoor dat je je apparatuur van stroom kunt voorzien, maar vooral: dat je dat op een veilige manier kunt doen zonder dat je andere oplaadkabels nodig hebt. Vergeet je powerbank niet in je handbagage te doen. Zo heb je het niet alleen snel bij de hand, maar zo krijg je ook geen problemen (hij is namelijk niet welkom in de ruimbagage, mocht je gaan vliegen). 5. Doe een vest aan Heb je weinig ruimte over in je bagage, probeer dan eerst van de grote items af te komen. Ga je naar een plek waar het -10 of -20 is, dan ontkom je er niet aan, maar in veel gevallen is één vestje meer dan genoeg om je warmte te bieden op een tripje. Past die niet meer in je koffer, doe hem dan aan: je kunt hem meteen als dekentje gebruiken.

6. Neem wasmiddel mee Veel mensen denken er niet aan, omdat de was doen typisch zo’n naar karwei is voor thuis, maar het is op vakantie best lekker om even een paar sokken, onderbroeken, je slaapshirt en je zwembroek te wassen. Ga je naar een warm oord, dan is het zo weer droog. Een beetje handwasmiddel meenemen is ideaal om even wat kleren op te frissen. Scheelt je meteen weer extra kleding meenemen. 7. Stop een droogtrommeldoekje in je koffer Op de heenweg zorgt het dat je frisse kleding extra lekker ruikt en op de terugweg zorgt het dat je vuile was wat minder stinkt. Dat scheelt weer een onaangename verrassing als je na de vakantie een beetje down je koffer weer uitpakt. 8. Download films, series, maps en muziek Of je nou gaat vliegen of niet, het is heel handig om alvast wat dingen te downloaden op je thuiswifi. Dat scheelt weer als er een slechte internetverbinding is in het hotel waar je naartoe gaat, maar ook kun je zo onderweg zonder internet alsnog van series, muziek en films genieten. Door ook Google Maps te downloaden (je kunt aangeven van welk gebied je een kaart wil downloaden), kun je ook zonder internet je weg terugvinden naar je hotel.

It seems as more time goes on, the less many airlines include with flights. I recommend bringing a thin travel blanket and inflatable travel pillow on long flights with you, especially if you plan on catching any sleep while in the air!#TravelTip #PackingTip pic.twitter.com/JzAD4i9vCx — Julie Dupuis, Journiac Travel & Tours (@journiactravel) August 1, 2023

9. Neem een leeg flesje mee Op Schiphol zijn de apparaten van de douane inmiddels zo goed dat je een volle fles water mag meenemen, maar dat geldt niet overal. Zorg dat je een leeg flesje meeneemt, zodat je die in de wc op het vliegveld kunt vullen. Doe dat uiteraard wel alleen in een land waar je kraanwater veilig en wel kunt drinken. Dat scheelt je weer een dure aankoop van drinken op het vliegveld of in het vliegtuig. 10. Neem vuilniszakken of boodschappentasjes mee Of je nou gaat bootjevaren of naar een regenachtig oord gaat: vuilniszakken kunnen echte lifesafers zijn. Je stopt alles wat je in je rugzak hebt in die vuilniszak, doet die in je tas en je hoeft niet bang te zijn dat je spullen nat worden. Je kunt van vuilniszakken bovendien ook een poncho voor jezelf maken, je vuile was erin meenemen of je natte zwembroek, mocht je die laatste dag toch nog een duik willen nemen. 11. Denk aan druk-en-sluitzakjes Druk-en-sluitzakjes zijn niet alleen nodig om je vloeistoffen in mee te nemen, het is ook heel handig als je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat en je eten niet opkrijgt. Bij het ontbijtbuffet kun je een croissantje of plak cake zo mooi meenemen in je tas voor later op de dag, of als je ergens uitgebreid luncht maar je toch niet alles opkunt, is het mogelijk om je bammetje in een zakje mee te nemen.

Wist jij dat #vliegen in sommige gevallen zelfs duurder én langzamer is dan de #trein? Zo scheelt met de trein naar Parijs 20 minuten, een tientje én 230 kilo aan CO2-uitstoot. 5 tips om treinreizen in #Europa betaalbaar en eenvoudig te maken!https://t.co/kAq2HYQocP pic.twitter.com/yCaXrrYSBG — HetkanWEL (@hetkanWel) July 12, 2023

12. Schaf een moneybelt aan Een moneybelt is prettig omdat je zo minder snel bestolen wordt. Het is niet handig in combinatie met een jurkje, maar verder kan hij bij alle kleding wel goed worden gedragen en gebruikt. Het is als het ware een plat heuptasje waarin je je paspoort en betaalpassen kunt doen, zodat je ze dicht op je lijf draagt en onder je kleding. Sommige varianten zijn voorzien van RFID-bescherming zodat je niet geskimd kan worden. 13. Neem een HDMI-kabel mee Mocht je naar een locatie gaan met je laptop en daar is een televisie aanwezig, dan kun je door een simpele HDMI-kabel mee te nemen bijna alles bekijken wat je thuis ook gewend bent. Je kunt bijvoorbeeld op Videoland of Ziggo Go inloggen, of op F1 TV om de race te kijken. Of als je met je gezelschap elke avond door je vakantiefoto’s heen wil, dan is dat ook mogelijk op het grote scherm. Perfect! 14. Denk aan je bank en verzekeringen Ga je duiken, maar heb je er niet aan gedacht om je reisverzekering daarop aan te passen? Of wil je in de Verenigde Staten pinnen, maar je hebt je pinpas niet op werelddekking gezet? Dat is niet zo slim. Kijk voor je vertrekt even hoe je bank en verzekeringen zijn ingesteld, zodat je zeker weet dat dat goed zit en je niet voor onprettige verrassingen komt te staan.

15. Zoek naar een cashbacksite Niet alle cashbacksites zijn even betrouwbaar, en sommigen die wel betrouwbaar zijn, die zien er enorm lelijk uit, maar als je eenmaal een goede cashbacksite in je leven hebt, dan kun je daar veel voordeel uithalen. Niet zozeer op reis, maar wel als je bijvoorbeeld je hotel wil boeken via Booking.com. Typisch een site waar je niet heel makkelijk aan kortingen komt, maar wel als je een cashback gebruikt. Het is soms maar een paar procent, maar bij hotels kan dat toch al best aantikken omdat je sneller boven de 100 euro uitkomt. Je hoeft er vaak alleen ingelogd voor te zijn en op een bepaald linkje te klikken en je verdient zo een paar tot tientallen euro’s. Ook handig als je nog wat online shopt naar spullen op mee te nemen: misschien staat die webshop ook wel op een cashbacksite. 16. Wissel liever nooit geld op het vliegveld Op het vliegveld geld wisselen naar de lokale valuta, dat is nooit een goed idee. Er zit vaak een flinke fee op en de wisselkoersen worden ook niet altijd even eerlijk weergegeven. Je kunt het beter regelen met je eigen bank of een wisselkantoor elders, al moet je uiteraard altijd opletten of iets wel betrouwbaar is, door bijvoorbeeld online research te doen. 17. Gebruik een heuptasje Heb je een lange vlucht, dan zit je er niet zo op te wachten om steeds die tas onder de stoel te hebben: dan wil je ruimte voor je voeten. Door toch wat reis-essentials zoals je telefoon, paspoort, misschien een candybar en oordopjes snel bij de hand te hebben terwijl je tas bovenin de kastjes ligt, kun je een heuptasje gebruiken. Dat neemt ook bij je stoel weinig ruimte in en houdt alles lekker compact bij elkaar, zonder dat je de stoelflap hoeft te gebruiken.

18. Check of een land Uber, Lyft of Bolt gebruikt Bolt is in sommige landen zo hard aan de weg aan het timmeren, dat er op vliegvelden al grote banners hangen met daarop kortingscodes om te gebruiken. Check als je op het vliegveld bent, maar nog beter: voordat je weggaat, of dit soort taxi-diensten in een bepaald land rondrijden. Dat scheelt vaak geld en je kunt zo op een veiligere manier op je bestemming komen. 19. Zoek eerst goed de openbaar vervoersituatie uit Vaak is het openbaar vervoer de goedkoopste optie op reis, maar neem je het niet uit luiheid, dronkenschap, enzovoort. Zonde, want soms rijdt de bus eigenlijk praktisch naar je hotel toe, terwijl jij dan een taxi neemt in precies diezelfde richting. Zeker als je net op een vliegveld aankomt, dan kan het zinvol zijn om van tevoren alvast te kijken hoe de openbaar vervoerssituatie is. Op bijna elk vliegveld gaat er wel een bus naar het stadscentrum en door meteen te weten waar de bus gaat, welke je moet hebben en wat het kost, kun je goedkoop en slim reizen. Vaak als je uit het vliegtuig komt dan ben je moe of wat overweldigd door het indalen van het idee dat je echt op vakantie bent, waardoor je er goed aan doet om dat van tevoren vast uit te zoeken. 20. Investeer in een USB-reisstekker Je kunt natuurlijk die oude reisstekker gebruiken die je opa nog gebruikte toen hij voor het eerst naar de Verenigde Staten ging, en dat is ook heel goed, maar inmiddels reizen veel mensen met meer gadgets en als je bijvoorbeeld ook werkt op reis, dan is het handig om een reisstekker te gebruiken die ook USB-poorten heeft. Dan kan de grote, lompe stekker van je laptop in het stekkergedeelte en kun je je telefoon, oordopjes, powerbank en wearable opladen door de USB-poorten te gebruiken.