Je reis uitzoeken met behulp van AI

WeTime.eu gaat Artificial Intelligence inzetten om te leren van de vakantiekeuzes van de gebruikers. De missie van WeTime is om quality time met je naasten te verhogen door juiste keuzes te maken voor uitstapjes die het hele gezin of koppel leuk vinden. Door middel van Artificial Intelligence wil het bedrijf de juiste keuzes aan de hand van de keuzes van andere gebruikers optimaliseren.



WeTime lanceert haar unieke online reisplanner tijdens Web Summit, de grootste technologiebeurs ter wereld, van 1 tot 4 november in Lissabon. Tegelijk gaat de start-up ook op zoek naar geïnteresseerde investeerders die het project in een stroomversnelling kunnen brengen.



Met één klik op de knop schotelt WeTime je een reisplan voor met een aangepast hotel, een dagplanning en fijne restaurantjes om tussen de belevenissen door tot rust te komen. Elke keuze van het algoritme wordt geflankeerd door 4 alternatieven. Zo leert het systeem op basis van artificiële intelligentie uit jouw keuzes om de resultaten ook voor anderen te verbeteren. Jij hoeft enkel op te geven hoe lang je reis mag duren en welk budget je wil spenderen. Daarnaast houdt het algoritme rekening met je reisgezelschap (single, familie, vrienden of koppel) en de voorkeuren die je zelf opgeeft.

Dankzij WeTime kan je makkelijk zelf je citytrip samenstellen volgens jouw voorkeuren, zonder dat je eerst tal van andere websites moet afgaan. Je hoeft dus niet meer apart op zoek naar de meest voordelige overnachting, must-sees, goede restaurantjes of goedkope vliegtickets.



“Het systeem is klaar voor gebruik”, zegt founder Sietse Schelpe. “Al blijven we de tool steeds verder ontwikkelen. WeTime is momenteel beschikbaar voor 7 grote steden (Parijs, Londen, Lissabon, Gent, Brugge, Antwerpen, Rijsel) en enkele kleinere steden. We hebben bovendien de ambitie om op korte termijn nog veel meer bestemmingen toe te voegen. Om dat te verwezenlijken zijn we nog op zoek naar investeerders.”



Schelpe is consultant online marketing en webdeveloper. “Dankzij corona kwam er wat meer tijd vrij in mijn agenda en ben ik de uitdaging aangegaan om een algoritme te schrijven dat het plannen van een citytrip voor je doet. Ik ben er zeker van dat het resultaat voor velen een meerwaarde betekent.”