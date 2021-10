​Vijfde editie van de World AI Summit

Omdat de natuur kwantummechanisch is, kunnen we ze niet erg nauwkeurig simuleren op een klassieke computer. Met de voortdurende doorbraken op het gebied van machine learning (zoals equivariant graph neural network) technologie, alsmede de voortdurende verbetering van kwantumcomputing en klassieke computermogelijkheden, verwacht ik dat we in het komende decennium zeer aanzienlijke vooruitgang kunnen boeken.

Max Welling gaf het volgende aan in zijn speech: “Door de uitdaging van moleculaire simulatie aan te gaan, kunnen belangrijke doorbraken worden bereikt bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering, de ontdekking van geneesmiddelen en de behandeling van ziekten. Moleculen zijn in feite alles om ons heen. En toch begrijpen we ze niet echt. We kunnen hun eigenschappen niet echt voorspellen. Dus, als we beginnen moleculen beter te begrijpen, dan komen een aantal toepassingen binnen bereik.

Er waren veel tracks, hierbij een samenvatting van diverse tracks waar we aan hebben deelgenomen. Veel startups, academici en grote bedrijven stonden te dringen om aandacht op het evenement. Veel sprekers namen wel deel online via video calls.

Het was de vijfde keer dat er weer een World AI Summit werd georganiseerd in Amsterdam. "Imitatie is de hoogste vorm van vleierij....maar er is maar één World Summit AI!" Aldus Fortune magazine. Samen met mijn collega Jo-An Kamp (onderzoeker AI & Ethiek) heb ik zelf kunnen ervaren of Fortune magazine gelijk heeft.

Jongeren

Een van de indrukwekkendste bijeenkomsten tijdens de eerste dag van World AI Summit was een track waarbij vier jongeren deelnamen. Drie online en een fysiek. Er was opperste stilte in de zaal toen de jongeren het woord namen. Respect voor de jongeren die vaak in moeilijke omstandigheden toch successen hebben bereikt en nu als voorbeeld dienen voor velen anderen. Deelnemers waren:

Okezue Bell is een 14-jarige podcast host en app ontwerper. Hij ontwikkelde Respiray, een app die aandoeningen aan de luchtwegen kan opsporen door middel van röntgenbeelddetectie, en won de PA Congressional App Award, en werd geprezen door Congreslid Susan Wild, en was mede-ontwikkelaar van de dApp Dignosys V2, een app die hij samen met teamgenoten beheert om hart- en vaatziekten vast te stellen op basis van patiëntgegevens en gedecentraliseerde arts-patiënt communicatie te bieden.

Kautilya Katariya, nu 8 jaar oud. Een wonderkind dat nu al verstand heeft van computerprogrammeren. Hij werd twee jaar geleden, toen hij nog een zesjarig genie was, 's werelds erkend jongste codeur gekozen. Het Guinness Book of World Record prees hem als het jongste kind dat een AI-certificaat kreeg van het IBM.

Ratneshwaran Maheswara, 18 jaar. Al sinds hij een kleuter was, was hij gefascineerd door alle technologie om hem heen. Toen hij 8 jaar oud was, begon hij te leren programmeren en maakte hij een app die muziek sorteerde op genre. Toen hij 14 was, maakte hij een tragische gebeurtenis mee waardoor hij zich ging richten op het beteugelen van tienerdepressies. Zijn motieven en levensdoel was om met zijn kennis en vaardigheden zelfmoorden en depressies onder tieners te helpen stoppen. Met zijn kennis van programmeren heeft hij een boek geschreven over python dat is gepubliceerd en gratis online beschikbaar is. Verder heeft hij verschillende algoritmes ontwikkeld, onderzocht en toegepast op zijn missie om depressie te beteugelen.

Selin Alara Ornek, ze is 15 jaar oud. Ze neemt deel aan het AI4ALL Change Maker Scholar Program en is de jongste lid van de New York Academy of Science. Ze begon te leren coderen toen ze 9 jaar oud was en ging snel daarna verder met het bouwen van robots.

Ze is tevens Microsoft Youth Tech Star '20 en European Digital Girl '19

Ze heeft 6 robots; ic4u, ic4u2, BB4All, Hashmet the Android, DO, en Kimbelina. Ze had er twee meegenomen tijdens World AI Summit. Haar motivatie is om andere kinderen, vooral meisjes, aan te moedigen en te laten zien dat technologie leuk is en om alle jonge mensen te interesseren om technologie voor goede dingen te gebruiken.

Alle jongeren gaven aan dat ze graag serieus genomen willen worden en dat als ze bijv. een email sturen aan een bedrijf er in ieder geval een oprechte antwoord gegeven kan worden. Steun aan jongeren is belangrijk om verder te komen in hun onderzoek en het vergaren van nog meer kennis.