​Rond 2025 zal 5% van de Chinese arbeiders vervangen zijn door robots

Uit een nieuw onderzoek van de Wuhan University Institute of Quality Development Strategy blijkt dat robots de komende vijf jaar bijna 5% van de Chinese werknemers zullen vervangen. De onderzoekers ondervroegen bijna 2.000 bedrijven in China.



Het gebruik van robots steeg van 12% in 2008 tot 37% in 2017. Ze ontdekten ook dat het robotgebruik tussen 2015 en 2017 een flinke groeispurt meemaakte: van 8,1% naar 13,4%.

Robotica

De investeringen in robotica zitten ook in de lift. Tussen 2015 en 2017 groeiden de jaarlijkse investeringen in robotica een indrukwekkende 57%. Zoals verwacht zitten de robots voor de laaggeschoolde arbeiders in de weg, die worden het eerst vervangen door robots.

In dezelfde twee jaar vervingen robots 9,4% van de werknemers met een middelbaar schooldiploma of lager. Een schril contrast met de vraag naar universitair geschoold personeel, die groeide met 3,6%.

Volgens de International Federation van Robots is China een wereldleider in automatisering geworden. De organisatie voorspelt dat de verkoopcijfers van industriële robots tussen 2018 en 2020 een groei zullen laten zien van 15 tot 20% per jaar.

China

China is veruit de grootste robotmarkt ter wereld wat betreft de jaarlijkse omzet en de operationele voorraad. Het is veruit de snelst groeiende markt wereldwijd. Er is nog nooit zoveel dynamiek geweest in de robotmarkt als nu.

De vraag rijst nu hoe China wil omgaan met de achtergelaten arbeiders. In het gunstigste geval worden ze omgeschoold om rollen te vervullen die de robots ondersteunen of aansturen.

De focus van China op automatisering is evident, maar vooralsnog ontbreekt er een visie over wat ze van plan zijn met de arbeiders die zonder werk komen te zitten. Het zou wel eens een belangrijke kwestie kunnen worden voor China’s autoriteiten.

[Fotocredits © ipopba - Adobe Stock]