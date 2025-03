Race-auto zonder chauffeur plaatst nieuw wereldrecord

Maserati heeft een nieuw wereldrecord op zijn naam staan: het heeft met een autonome race-auto een nieuw snelheidsrecord gezet. Een zelfrijdende Maserati MC20 Coupe reed op Kennedy Space Center vorige week 318 kilometer per uur. Dat is uniek voor een zelfrijdende bolide.

Snelste zelfrijdende auto ooit

Deze snelste robot ter wereld ging net als de Space Shuttles van NASA over de landingsbaan en ging harder dan het wereldrecord (192,2 mijl per uur naar 197,7 mijl per uur). Het is geen enkel ander zelfrijdend apparaat tot nu toe gelukt om zo snel te gaan. Het is de bedoeling om hiermee extra veiligheidstests te doen en data te krijgen voor nieuwe inzichten, maar het is natuurlijk ook gewoon om te laten zien hoe autonoom rijden zich heeft ontwikkeld.

De auto kreeg het voor elkaar met zijn twin-turbocharged 3.0-liter V-6 motor genaamd Nettuno. De motor is in staat om 621 paardenkrachten te produceren en 729 nm aan torque. Hieronder kun je zien hoe het allemaal in zijn werk ging. Het is bizar om te bedenken dat er geen automobilist of coureur in die auto zit (en hij dus ook niet op afstand wordt bestuurd):