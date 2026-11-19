Ik reed er gisteren een half dagje rond met misschien wel de slimste saaie bus van het jaar, een Fiat Professional Doblò met de diesel 100. Maar dat had net zo goed een Citroën Opel of een Peugeot kunnen zijn. Want dit zijn in de basis vier keer dezelfde auto met een ander logo op de neus. Stellantis noemt het officieel de Smart Compact Van-familie, maar niemand loopt de showroom in en vraagt om ‘een Smart Compact Van’. Je vraagt om een Berlingo, een Doblò, een Combo of een Partner, en de verkoper weet precies wat je bedoelt, een werkpaard dat niet zeurt en zeker niet te veel kost, dat is zo’n beetje de clou van deze review dus.

Terug naar de essentie, en dat is een compliment

Stellantis heeft deze lijn radicaal uitgekleed. Geen dure materialen, geen groot glimmend infotainmentscherm, maar harde kunststoffen die tegen een stootje kunnen. Klinkt karig, ja toch en dat is het ook, maar dat is nou juist het punt. De vakman die hier dagelijks in rijdt, heeft geen behoefte aan sfeerverlichting in zeven kleuren. Die heeft behoefte aan een bak die rijdt, laadt en 's avonds weer thuiskomt. Het laadvolume (3,3 tot 4,4 kuub) en het laadvermogen (tot zo'n 1.000 kilo) zijn gewoon gelijk gebleven aan de duurdere broertjes. Je levert dus niks in op wat telt, alleen op de fancy dingen die je toch nooit gebruikt.

De elektrische versie begint bij 19.945 euro exclusief btw, (24.135 inclusief). Die prijs inclusief btw noem ik bewust, want ik vermoed dat deze autootjes stiekem een veel breder publiek trekken dan alleen de bouwvakker.

Het pronkstuk: je kantoor klapt uit de passagiersstoel

Maar eerst het slimste idee van de hele auto, en degene waar ik gisteren het langst mee heb zitten spelen. Stellantis deed onderzoek en kwam tot een even simpele als echt geniale conclusie, wie in zo'n busje rijdt, zit in 80 tot 90 procent van de gevallen in z’n eentje, ja joh echt waar. Die tweede en derde stoel voorin? Meestal leegte op wielen. Ruimte die niemand gebruikt maar die wel de hele dag met je meerijdt.

We moeten het hebben over de Flexiseat en de Modutable

Dus bedachten ze de Flexiseat, een passagiersstoel die je plat neerklapt en waarmee je in één handige beweging een halve kuub extra laadruimte in de cabine wint. Handig op zich, maar het wordt pas echt leuk met wat erbovenop komt. Op die neergeklapte stoel vouw je namelijk de Modutable uit, een werkblad dat je cabine verandert in een volwaardig kantoortje op wielen. Laptop erop, koffie ernaast (er achter vrees ik), offerte eruit, en je bent in bedrijf zonder dat je ook maar één keer naar huis of naar een wegrestaurant hoeft.

En dan zijn er ook nog de doordachte details eromheen, want Stellantis heeft echt zijn best gedaan om even na te denken over hoe zo'n werkdag eruitziet. Er is een afsluitbaar opbergvak op het dashboard, de Dashbox, voor spullen die je niet in het zicht wilt laten slingeren. En onder de stoel schuift een lade, de Drivedrawer, precies groot genoeg voor je laptop of tablet. Het zijn van die kleine dingen die je pas waardeert als je ze een week hebt gebruikt, en je je afvraagt hoe je het ooit zonder deed.

Ik vind het oprecht slim gevonden. Maar, en nu komt de kleine maar, ik zou de ontwerpers willen uitnodigen om er zelf eens een week lang mee op pad te gaan. Want de indeling van dat werkblad kan nog net een tandje slimmer. Waar leg je je telefoon zonder dat-ie wegglijdt? Waar zet je je koffie neer zodat-ie bij de eerste bocht geen Jackson Pollock (die moet je maar even opzoeken) van je offerte maakt? De basis staat, het idee is uitstekend, maar de puntjes op de i zitten 'm in precies die dingen die je alleen ontdekt als je er echt in werkt. De 2.0 versie mijn vrienden, en ik denk graag mee.

Voor wie is dit dan precies?

Voor zowat iedereen die z'n geld verdient met een achterbak vol spullen. De koerier die de hele dag door de stad crosst, de installateur met z'n gereedschap, de monteur, de facilitair medewerker, en ja, ook die webshop-eigenaar die z'n pakketjes zelf rondbrengt omdat de bezorgdienst er weer een potje van maakte. Je komt ze op elke straathoek tegen, en dat is geen toeval. Dit is een auto die is gebouwd voor de mensen die de stad draaiende houden.

Er zit ook een slimme strategie achter. De Chinezen komen eraan met spotgoedkope bestelbussen, en Stellantis weet dat. Tel daar de nieuwe zero-emissiezones en het einde van de bpm-vrijstelling bij op, en je snapt waarom ze met een betaalbare elektrische werkbus de hakken in het zand zetten. Dit is geen liefdadigheid, dit is de marktleider-die-z'n-troon-verdedigt.

En de reislustige vijftigplusser met twee e-bikes dan?

Even voor de duidelijkheid deze busjes lijken misschien ook handig als met je twee elektrische fietsen naar de Ardennen wilt gaan. De fietsen droog en uit het zicht achterin, dát is inderdaad de grote plus. Een oprijplaatje erbij en je rolt ze zo naar binnen, geen gehannes meer met die fietsendrager die je rug sloopt.

Maar dat is achteraf waarschijnlijk een dure vergissing. Nee, beste fietsende babyboomer, dit is 'm namelijk net niet, en dit is waarom. Deze bus is daar net niet voor gebouwd. Hij is kaal waar je comfort wilt, hij is gehorig door dat gesloten tussenschot, en met een vering die op duizend kilo lading is berekend rijdt-ie met twee fietsen achterin zo stug als een plank. Fiscaal is het ook geen feestje, op een grijs kenteken betaal je als particulier fors meer wegenbelasting, en die elektrische actieradius van 270 kilometer slinkt met volle bepakking op de snelweg naar zo'n 180. Dat is net niet genoeg om ontspannen naar de La Roche te rijden.

Doet jezelf dus een plezier en neem de personenversie, een Berlingo of een Rifter met ramen en uitneembare stoelen. Of een de wel duurdere Campervan van Citroën. Deze werkbus gunt je het gemak met de fietsen, maar zeker niet het vakantiegevoel. Hij is tenslotte niet op zoek naar vrije tijd, hij is op zoek naar een klus.

Het oordeel

Voor de ondernemer die doordeweeks levert en in het weekend z'n e-bike achterin smijt, is dit een verrassend slimme alleskunner, scherp geprijsd en zonder onzin. Voor de rest is het precies wat het wil zijn, geen lifestyle, maar een werktuig. En in een wereld die puilt van de auto's die zich mooier voordoen dan ze zijn, heeft zo'n bus die gewoon doet waarvoor hij bedoeld is iets ongelooflijk verfrissends.

Veelgestelde vragen

Wat kost de Stellantis Smart Compact Van?

De elektrische versie begint bij 19.945 euro exclusief btw, oftewel zo’n 24.135 inclusief. Dat is de introductieprijs voor de instapper. De vier modellen (Citroën Berlingo Van First, Fiat Professional Doblò EasyPro, Opel Combo Start en Peugeot Partner Active) zijn technisch identiek en verschillen vooral in het logo op de neus.

Hoe ver kom je met de elektrische versie?

De elektrische variant heeft een 42 kWh-accu, goed voor tot 270 kilometer WLTP. In de praktijk, met volle bepakking op de snelweg, kom je eerder op zo’n 180 tot 200 kilometer. Snelladen gaat met maximaal 100 kW. Voor stadswerk ruim voldoende, voor lange vakantieritten net aan de krappe kant.

Wat zijn de Flexiseat en de Modutable precies?

De Flexiseat is een passagiersstoel die je plat neerklapt, waarmee je een halve kuub extra laadruimte in de cabine wint. Op die neergeklapte stoel vouw je de Modutable uit, een werkblad dat je cabine verandert in een mobiel kantoortje: laptop erop, offerte eruit, koffie ernaast. Stellantis bedacht dit omdat bestuurders 80 tot 90 procent van de tijd alleen rijden.

Voor wie is deze bestelbus bedoeld?

Voor kostenbewuste ondernemers, vooral zzp’ers en mkb-bedrijven die veel in en rond de stad werken: koeriers, servicemonteurs, installateurs, facilitair medewerkers en webshop-eigenaren. Het is een strategisch antwoord op goedkope Chinese bestelbussen, de zero-emissiezones en het einde van de bpm-vrijstelling.

Is deze bus geschikt voor particulieren, bijvoorbeeld voor e-bikes?

Als werkbus met incidenteel privégebruik werkt het prima, en je e-bikes staan er droog en uit het zicht achterin. Maar voor de doorsnee reislustige vijftigplusser is deze specifieke bus net te kaal, te gehorig en fiscaal onhandig: op een grijs kenteken betaalt een particulier fors meer wegenbelasting. Wie vooral recreatief rijdt, zit beter bij een personenversie zoals de Berlingo of Rifter, of een compacte camper.