Internationale media-drive van nieuwe Stellantis Pro One Bedrijfswagens

Het gaat goed met de Stellantis Pro One op de wereldwijde markt voor bedrijfsvoertuigen. In 2023 boekte het programma van Stellantis Pro One successen (1.7 miljoen verkochte voertuigen) die goed waren voor een derde van de totale nettowinst. Met nummer 1-posities in Oost-Europa en Zuid-Amerika, nummer 2 in het Midden-Oosten, Afrika en nummer 3 in Noord-Amerika.

De autogigant zet inmiddels hoog in op haar nieuwste generatie bedrijfswagens en streeft naar wereldwijd marktleiderschap tegen 2027. Dit wordt ondersteund door een volledig assortiment van twaalf vernieuwde en geëlektrificeerde bedrijfswagens.

Die torenhoge ambities voor bedrijfsvoertuigen van respectievelijk Citroën, Fiat Professional, Opel, Peugeot, Vauxhall en RAM moeten de komende jaren het verschil gaan maken. Opel was het afgelopen jaar in Nederland het meest succesvol met in totaal 6.004 registraties. De Opel Vivaro was het best verkochte model met 3.436 exemplaren (waarvan 1 op de 3 elektrisch). Volgens Stellantis ligt de focus bij bedrijfswagens met name op capaciteit, veiligheid en veelzijdigheid voor de zakelijke markt. Met de inzet van een breed scala aan elektrische en waterstof-elektrische opties, streeft Stellantis tevens naar duurzaam leiderschap in de bedrijfswagenmarkt.

Emissievrije commerciële voertuigen

De tweede generatie BEV-aandrijving van het totale wagenpark biedt een aantal nieuwe compacte bestelwagens, allen met een bereik van meer dan 340 kilometer. De middelgrote modellen hebben batterijpakketten van 50 of 75 kWh voor een actieradius van 350 km.

Grote bestelwagens met een 110 kWh batterij moeten met 420 km tevens het grootste EV-bereik in hun klasse bieden. Snelladen tot 150 kW en opladen tot 80% gaat in minder dan een uur.

Stellantis wil ook stappen zetten op het gebied van waterstof-elektrische aandrijving, met een nieuwe generatie waterstofbrandstofcel-systemen voor middelgrote bestelwagens in 2024 met een maximaal bereik van 400 km. Dit wordt uitgebreid naar grote bestelwagens in 2024, met een bereik tot 500 km en tanks die in vijf minuten kunnen worden gevuld.

Hier onder staat een overzicht met de belangrijkste kenmerken van Citroën, Fiat Professional, Opel en Peugeot binnen Stellantis waarbij duidelijk wordt dat de merken ondanks hetzelfde onderliggende platform, onderling nog steeds een heel eigen focus hebben.