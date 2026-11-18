Cybertruck moest het veld ruimen omdat Tesla meer capaciteit wil gebruiken voor de Cybercab. Het zet hoog in op zijn bronzen, zelfrijdende bolides, maar het blijft niet alleen een auto voor mensen die hem 'huren' voor even snel een ritje. Sommige mensen mogen de Cybercab ook voor persoonlijk gebruik kopen. Heel tof natuurlijk, zeker omdat het prijskaartje van 30.000 euro best meevalt. Er schuilt alleen een addertje onder het gras ter grootte van een anaconda.

Tesla Cybercab

Tesla's zelfrijdende taxi's zijn nu alleen te vinden in Austin , Texas waar er 278 zouden rondrijden. Niet al te kleinschalig dus, maar wel nog maar in één stad. En dat is belangrijk in het kader van de mensen die de Cybercab voor privégebruik kunnen aanschaffen: Hij moet worden gebruikt in het gebied dat ook door Tesla bediend wordt. Dat is nu dus maar één stad. En dat is bovendien nog niet alles.

Als je Full Self Driving op je Tesla in Nederland wil gebruiken, dat nu dus Tesla Assisted Driving heet, dan betaal je daar 99 euro per maand voor. Dat is niet voor de poes, maar sommige mensen vinden dit de moeite waard, al is het maar omdat het zulke moderne technologie is die toch wel echt voelt als de toekomst. Tesla heeft ook een abonnement voor de Cybercab, namelijk de Autonomy Subscription. En die kost... 300 euro per maand. Naast die 30.000 euro ben je dus na een aantal jaren met de Cybercab heel erg veel geld kwijt.

Dure grap

Je zit dan dus na 5 jaar al aan de bijna 20.000 euro meer voor je auto die je op dit moment maar op één plek op de wereld kunt rijden. Nu wordt dat in de komende jaren natuurlijk wel veel meer, maar dat zal in eerste instantie vooral in de Verenigde Staten zijn. In Nederland heb je dus bar weinig aan die auto. Hoe leuk het ook is dat we hier eerst de zelfrijdende kunsten van Tesla kregen (voor wat Europa betreft): het is echt toekomstmuziek voordat er een hele vloot zelfrijdende taxi's in Nederland zal rondrijden.

Cybercab krijgt binnenkort Starlink, waardoor ze beter online kunnen zijn. Daarnaast is Tesla van plan om flink te investeren in Duitsland als het gaat om zijn Cybercab: het wil in de Gigafactory bij Berlijn ook Cybercabs gaan bouwen. Niet alleen maar: er blijven ook Model Y's van de band rollen, maar terwijl veel andere automakers Duitsland de laatste tijd juist wat links laten liggen, daar gaat Tesla er volledig voor.

Dus ja, die auto's komen wel een stuk dichterbij ineens, maar vooralsnog raden we niet aan om er ook daadwerkelijk eentje te bemachtigen. Hoeveel geld je ook hebt: dat zou zonde zijn.