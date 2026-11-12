Tot en met 31 december 2026 mogen huishoudens met zonnepanelen de stroom die ze terugleveren nog wegstrepen tegen de stroom die ze later van het net afnemen. Dat salderen stopt op 1 januari 2027. Terugleveren blijft mogelijk, maar een teruggeleverde kilowattuur is dan minder waard dan een kilowattuur die je zelf opwekt en in huis gebruikt. In veel Nederlandse woningen met een driefasige aansluiting is de Tesla Powerwall 3P een van de meest besproken systemen.

Dat maakt de batterij nog geen automatische verdienmachine. Milieu Centraal waarschuwt dat een thuisbatterij duur is, milieubelastend in de productie, en dat de besparing op de stroomrekening hem op dit moment vaak niet terugverdient.

Wat er op 1 januari 2027 precies verandert

De Rijksoverheid is helder: vanaf 2027 kun je zelf opgewekte stroom niet meer verrekenen met je verbruik. Je krijgt wel een vergoeding van de energieleverancier. Tot 2030 moet die minimaal 50 procent zijn van het kale leveringstarief: het stroomtarief zonder belastingen.

De Autoriteit Consument & Markt vult dat aan. Na 1 januari 2027 betaal je energiebelasting en btw over alle elektriciteit die je van je leverancier afneemt. Over stroom die je zelf opwekt en direct gebruikt, betaal je geen belasting. Terugleverkosten blijven mogelijk, en kunnen volgens de ACM soms hoger uitvallen dan de vergoeding voor de teruggeleverde elektriciteit.

Daarmee wordt zelf verbruiken belangrijker. Volgens Milieu Centraal gebruik je gemiddeld ongeveer 30 procent van je zonnestroom direct zelf; de rest gaat het net op, vaak midden op de dag. Een thuisbatterij kan een deel van dat overschot bewaren voor de avond. Dezelfde organisatie zet daar een kanttekening bij: in de zomer is een batterij meestal te klein voor alle overtollige zonnestroom, en in de winter leveren de panelen te weinig om hem vol te krijgen. Zelfvoorzienend word je er niet van.

Hoe de Powerwall 3P in een Nederlands huis werkt

De Powerwall 3P is volgens Tesla's officiÃ«le specificatieblad een volledig geÃ¯ntegreerd zonne- en batterijsysteem voor woningen met een driefasige aansluiting (230/400 volt). In Ã©Ã©n behuizing zitten de batterij en een omvormer. De bruikbare opslag is 13,5 kWh per unit. Het systeem kan tot 20,4 kWp zonne-energie omzetten via vier MPPT-ingangen, en tot 15,4 kW continu vermogen aan de woning leveren.

Dat laatste cijfer verdient een asterisk. Tesla schrijft dat 15,4 kW beschikbaar is bij 25 Â°C of lager, Ã©n met voldoende zonne-opwekking. Zonder zon, of bij hogere temperaturen, is tot 11,5 kW beschikbaar. Het piekvermogen is 21 kW gedurende Ã©Ã©n seconde bij een driefasebelasting.

De behuizing meet 1105 bij 609 bij 193 millimeter en weegt 138 kilogram. Plaatsing kan binnen of buiten, aan de wand of op de vloer, bij â€“20 Â°C tot 50 Â°C. Batterij en elektronica zijn IP67. Uitbreiden kan tot vier Powerwall 3P-units en drie Expansion-units, samen maximaal 61,6 kW en 94,5 kWh. Een Expansion-unit voegt opslag toe, maar heeft zelf geen omvormer. Het maximale continue laadvermogen is 5 kW voor een enkele unit, en 8 kW met Expansion-units.

Op de productpagina van Thuisbatterijplaza, een Nederlandse Tesla-installateur, staat de actuele instapprijs als volgt: "Vanaf â‚¬8.950 excl. btw, inclusief standaardinstallatie." Extra werk, zoals aanpassingen in de meterkast of noodstroomapparatuur, komt daar volgens diezelfde pagina nog bij. Een Tesla thuisbatterij is daarmee geen klein instapmodel; de capaciteit moet vooral passen bij je avond- en nachtverbruik.

Zonnepanelen, dynamische contracten en de Tesla-app

Tesla beschrijft twee hoofdconfiguraties. Bij een DC-gekoppelde opstelling gaan de zonnepanelen rechtstreeks de Powerwall in. Tesla geeft daar een EU-gewogen rendement van 98,4 procent van zonne-energie naar woning of net, en 90 procent als de stroom eerst de batterij in gaat. Bij een AC-gekoppelde opstelling blijft een bestaande omvormer zitten; de Powerwall hangt ernaast. Beide mag, maar rendement en installatiewerk verschillen.

Na 2027 is een batterij niet alleen interessant om zonnestroom naar de avond te schuiven. Bij een dynamisch energiecontract beweegt de prijs â€“ en daarmee ook de terugleververgoeding â€“ volgens de ACM per uur of zelfs per kwartier. Milieu Centraal beschrijft dat je met zo'n contract stroom kunt inkopen wanneer de prijs laag is, en weer verkopen wanneer hij hoog is. De ACM benadrukt tegelijk het risico: je draagt de prijsschommelingen zelf, zonder de zekerheid van een vast tarief.

De Powerwall 3P wordt bediend via de Tesla-app, waarmee je volgens Tesla het huisenergiesysteem kunt beheren en overtollige energie naar het net kunt exporteren. Connectiviteit loopt via wifi, ethernet of LTE/4G. Wat dat in euro's oplevert, hangt af van verbruik, contract en uurtarieven; daar geeft geen betrouwbare bron een garantie op. Wie Tesla Powerwall laten installeren overweegt, doet er goed aan de batterij niet alleen als zonne-accessoire te zien, maar als stuurbare hardware in een veranderende energiemarkt.

Waar je op moet letten

Milieu Centraal raadt aan de batterij niet te groot te kiezen: hij moet vooral je avond- en nachtverbruik kunnen dekken, bijvoorbeeld te meten met een P1-meter. Er is geen rijkssubsidie op de thuisbatterij. En de meeste batterijen werken bij een stroomstoring niet automatisch als noodstroom. Bij de Powerwall 3P is daar de Backup Gateway 2 voor nodig. Tesla zegt dat dit apparaat alleen vereist is voor een backupconfiguratie: het detecteert een stroomuitval, koppelt de woning los van het net en levert back-upstroom. Zonder die gateway is er geen noodstroom.

Het specificatieblad noemt een garantie van tien jaar. In de Europese Powerwall-garantie van Tesla (ingangsdatum 3 december 2025) geldt in Nederland 80 procent restcapaciteit na tien jaar, met een internetverbinding voor de volle looptijd; anders blijft volgens die voorwaarden minstens vier jaar over. In de nagekeken versie staat Powerwall 3 expliciet in de productlijst, het modelnummer van de Powerwall 3P (1988000) niet. Vraag je installateur dus om de voorwaarden die bij jouw unit horen. Dezelfde garantie dekt aankoop en installatie via Tesla of een Tesla Certified Installer; werk door anderen kan de dekking uitsluiten.

De unit weegt 138 kilo, dus muur of vloer en de kabelroute naar de meterkast moeten kloppen. Milieu Centraal adviseert een goed geventileerde plek, niet in een loop- of vluchtroute, en een rookmelder in de buurt. Wie een contract heeft dat over 1 januari 2027 heen loopt, moet volgens de ACM in de voorwaarden kijken wat er over salderen is afgesproken: de wettelijke regeling zelf kan de leverancier niet uitstellen.

De Powerwall 3P is geen toverdoos voor het einde van de salderingsregeling, maar wel een serieuze, softwaregedreven batterij voor typisch Nederlandse driefasige woningen. Of hij in jouw huis past, hangt minder af van de merknaam op de voorkant dan van je verbruik, je panelen, je meterkast en de manier waarop je na 2027 stroom inkoopt.