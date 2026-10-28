Google heeft zijn privacy policy aangepast waardoor het via een omweg toch je persoonlijke Gmail -data en foto’s kan gebruiken voor adverteerders. Gelukkig is er wel een manier om dit een halt toe te roepen.

Er zit nogal wat privéinformatie in je verschillende Google-apps. Denk bijvoorbeeld aan allerlei gevoelige mailtjes in Gmail, of foto’s van je gezin en jezelf in Google Photos. Logischerwijs wil je dat deze content ook privé blijft en niet gebruikt wordt om advertenties mee te personaliseren. Dit was voor kort ook het geval, maar dit lijkt inmiddels te zijn veranderd.

Wijziging in privacy policy

Vorige week spotte Android Authority namelijk een wijziging in de privacy policy van Google . Voorheen werd hierin duidelijk gemeld dat Google geen gepersonaliseerde advertenties kon vertonen gebaseerd op informatie uit Gmail, Google Photos of Google Drive. Daardoor wist je in ieder geval dat je data uit die programma’s relatief privé bleef.

Die privacy policy is inmiddels dus aangepast. Google kan nog steeds niet direct data uit deze programma’s gebruiken, maar er is nu wel een omweg. Het bedrijf beschrijft namelijk dat het wel mag “als je data uit deze services beschikbaar stelt voor andere Google-services die wel gepersonaliseerde advertenties toestaan”.

Toevallig heeft Google begin dit jaar Personal Intelligence uitgebracht. Daarmee kunnen mensen hun data uit meerdere Google-apps overhandigen aan Google om Google AI-producten zoals Gemini te verbeteren. Het idee is dat de context uit je data voor betere AI-antwoorden zorgt, maar natuurlijk is het ook een slimme omweg om bij je Gmail- en Drive-data te kunnen.

Natuurlijk: je moet deze optie wel hebben ingeschakeld. Maar Google pusht deze connectie veelvuldig en misschien heb je zonder dat je het doorhad ergens de optie aangezet.

Uitschakelen kan ook weer

Google stelt geheel terecht dat het verbinden van je apps met elkaar volledig optioneel is. En inderdaad: als je nooit je Google-programma’s met Personal Intelligence hebt verbonden, dan is er niets aan de hand. Heb je dat toevallig wel gedaan, dan kan Google je persoonlijke informatie voor advertenties gebruiken.

Gelukkig kun je naar je Google Account-instellingen gaan en dit uitzetten. Ga bij je instellingen naar data & privacy en kijk bij het kopje gepersonaliseerde advertenties. Daar kun je ze uitschakelen. Ook is het mogelijk om in de Gemini-app bij de instellingen de gekoppelde Google-apps te bekijken en daar Google Workspace (voor Gmail en Drive) en Google Photos uitschakelen.

Zorgvuldigheid vereist

In deze digitale wereld wordt het steeds moeilijker om je privégegevens te beschermen. Helemaal omdat die gegevens juist zo interessant zijn voor bedrijven, zowel voor advertentiemogelijkheden als het trainen van hun AI-modellen. Zoals altijd luidt het devies dan ook om zo zorgvuldig mogelijk met je gegevens om te gaan.