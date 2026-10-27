Microsoft biedt maar liefst 60.000 werknemers de kans om via een regeling vrijwillig bij het bedrijf te vertrekken. Daarmee lijkt het bedrijf ruimte te maken voor meer aan AI gerelateerde posities.

Hoewel Microsoft ook niet vies is van een ontslagronde meer of minder , gaat het hier om vrijwillig vertrekken, onder de noemer ‘Voluntary Exit Offer’. Werknemers uit de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Canada krijgen de kans om de biezen te pakken via een regeling. Het zou gaat om verschillende divisies binnen Microsoft, waaronder mensen die werkzaam zijn bij Windows, Xbox en Copilot.

Onder die regeling valt een vergoeding – al is niet duidelijk om hoeveel geld het gaat – en ondersteuning bij het vinden van nieuw werk. Dit is bijvoorbeeld bedoeld voor werknemers die toch al met de gedachte speelden om te vertrekken, bijvoorbeeld om elders te werken.

“De Voluntary Exit Offer maakt een belangrijk onderdeel uit van hoe we verandering aanvliegen: we creëren meer flexibiliteit en waar mogelijk meer manieren voor onze werknemers om hun volgende hoofdstuk vorm te geven.”

Werknemers uit de bovengenoemde landen die interesse hebben, krijgen tot begin december om een keuze te maken. Daarbij is het niet voor alle werknemers bedoeld: alleen de mensen die Microsoft zelf heeft uitgekozen ontvangen een e-mail met het aanbod.

Het is dan ook nog niet duidelijk hoeveel mensen hier gebruik van zullen maken. Het is onwaarschijnlijk dat er in totaal 60.000 mensen zullen vertrekken, maar een deel van de werknemers zal ongetwijfeld de kans aangrijpen.

AI als motivatie

In de brief die Microsoft over de regeling publiceerde, wordt niet direct AI als motivatie genoemd, maar het is niet moeilijk om je voor te stellen dat dit zeker invloed heeft. AI zorgt binnen veel bedrijven voor een andere focus en dat vergt ook werknemers met andere skills. Enkele maanden geleden investeerde Microsoft nog zo’n 116 miljard dollar in materialen en omgevingen die vooral bedoeld zijn voor AI-mogelijkheden.

Daarnaast zou het Microsoft ook niet slecht uitkomen dat diverse werknemers vrijwillig vertrekken. Het bedrijf voert inmiddels nagenoeg elk kwartaal geforceerde ontslagrondes door, onder andere om de winst hoog te houden en aandeelhouders daarmee tevreden te stellen. Tegelijkertijd blijft het bedrijf ook nieuwe mensen aannemen, al gaat het daarbij deels om mensen die getraind zijn in omgaan met AI.

Bedrijven blijven zich aanpassen