Een paar jaar lang was het de standaard, maar inmiddels is een QR-code op een tafel in een restaurant helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Sterker nog, eetgelegenheden lijken er steeds meer afscheid van te nemen. En dat is om diverse redenen.

De QR-code bij restaurants, wat is dat nou eigenlijk? Is het vooral handig omdat serveersters hierdoor geen menukaarten meer hoeven brengen? Of omdat je meteen het menu in je eigen taal kunt lezen? Of is het eigenlijk gewoon een erfenis uit de coronatijd, waarin we zo min mogelijk dezelfde dingen moesten aanraken? Het is waarschijnlijk allemaal ergens wel waar net als dat er ook niet één reden is waarom restaurants met de QR-codes stoppen. Dit zijn de redenen waarom de QR-code als menukaart op veel plekken in de ban gaat.

Het is niet gezellig

Eén van de hoofdredenen om uit eten te gaan is voor de gezelligheid, en door die QR-code worden mensen toch gedwongen op hun telefoon te gaan zitten. Het is niet echt leuk voor de sfeer als één iemand op zijn telefoon zit, zeker niet omdat er daarna vaak al snel veel mensen volgen. Het haalt je ook meteen uit de gezellige beleving en het zet een toon die eigenlijk niet zo wenselijk is als je juist samen gaat eten.

Het is vaak moeilijk leesbaar

Veel restaurants hebben een digitale kaart in elkaar geflanst met corona en er verder weinig aan gedaan. Het resultaat is dat je eigenlijk geen goede opmaak hebt en dat je niet prettig kunt kijken wat er precies allemaal op de kaart staat. Soms vergeten mensen helemaal de desserts te bekijken, omdat die dan weer onder een ander tabblad staat. En zo zijn er meer uitdagingen.

Cybercriminaliteit ligt op de loer

Een kwaadwillende kan een QR-code van zichzelf naar een malafide site over de QR-code heenplakken en je zo om de tuin leiden. Zeker bij restaurants waar je bijvoorbeeld ook online alvast kunt betalen, ben je mooi in de aap gelogeerd als blijkt dat je het naar een of andere cybercrimineel hebt gestuurd. En je ook nog lang moet wachten op drankjes die nooit komen…

Geen interactie met het personeel

Vroeger zou je van het personeel een lekkere daghap aangeraden krijgen, kon er nog wat geadviseerd worden over wijn of konden er vragen worden gesteld over allergenen. Dat kan natuurlijk nog wel, maar door zo’n QR-code mis je wel een beetje die persoonlijke interactie die je normaal wel hebt met het serverend personeel.

Mensen geven minder uit door de digitale menukaart

En nu komt de aap uit de mouw: waarschijnlijk is een belangrijke drijfveer voor de horeca om de QR-code in de ban te doen dat er simpelweg minder geld wordt uitgegeven. Je kijkt toch meer naar wat je hebben wil, in plaats van dat je nog even door de menukaart heen grasduint. Het kleine telefoonscherm is toch iets minder aantrekkelijk voor lezen en de papieren menukaart nodigt veel meer uit om op ontdekkingstocht te gaan: en dat is wel wanneer mensen meer uitgeven.

Dat zijn dus zeker dingen om over na te denken als je weer in een restaurant zit.