Samsung heeft de adviesprijzen van de Galaxy S26-smartphones verhoogd in Europa. Het gaat om prijsstijgingen van 100 tot 200 euro.

Afgelopen week stegen de prijzen van de Galaxy S26-telefoons al in India en eerder deze week moest ook Zuid-Korea er aan geloven. Nu is ook Europa aan de beurt. Daardoor ben je meer geld kwijt voor de Galaxy S26, S26 Plus en S26 Ultra.

De nieuwe prijzen

Het instapmodel van de Galaxy S26 kost nu 1099 euro, terwijl dat voorheen 999 euro was – een stijging van 100 euro dus. Het S26-model met 512 GB aan opslag is van 1199 naar 1299 euro gegaan.

De Galaxy S26 Plus-modellen zijn ook met 100 euro omhoog gegaan. Voor de versie met 256 GB betaal je nu 1349 euro in plaats van 1249 euro, de het 512 GB-model is in prijs verhoogd naar 1549 euro.

De S26 Ultra-smartphones met 256 GB en 512 GB zijn ook beiden met 100 euro omhoog gegaan, respectievelijk 1549 en 1749 euro. De Ultra-variant met 1 TB aan opslag kent de grootste prijsstijging, namelijk van 200 euro, waardoor dit toestel nu 2149 euro kost.

Louter adviesprijzen

Het gaat hier overigens nadrukkelijk om adviesprijzen. Het staat winkels vrij om andere prijzen te vragen. De nieuwe prijzen zijn al wel doorgevoerd in de webshop van Samsung zelf, maar nog niet in diverse andere webshops. Mogelijk gebeurt dit pas al deze winkels door hun huidige voorraad heen zijn.

Hogere kosten door geheugen

Samsung heeft geen officiële reden voor de prijsstijgingen gegeven. Het is echter niet moeilijk om die te bedenken. De prijzen van geheugenchips blijven maar stijgen door de populariteit van AI, waardoor de meeste techbedrijven meer moeten betalen voor het produceren van hun producten. Dat wordt weer doorberekend naar de consument.

Zo heeft Samsung-concurrent Apple eerder dit jaar al de prijzen van diverse producten verhoogd, en afgelopen maand ook van de iPhone. Samsung is dus niet de enige die meer geld vraagt voor zijn smartphones.