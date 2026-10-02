Signal-gebruikers met een iPhone of iPad krijgen er binnenkort een handige mogelijkheid bij. De privacygerichte berichtenapp introduceert lokale back-ups op iOS . Daarmee kun je zelf een versleutelde kopie van je berichten en mediabestanden maken en bepalen waar die wordt opgeslagen.

Android en Desktop ondersteunen lokale back-ups al. Met de komst van Signal -versie 8.30 wordt de mogelijkheid ook naar de iPhone en iPad gebracht.

Zelf bepalen waar je Signal-back-up staat

Signal biedt inmiddels een eigen systeem voor cloudback-ups, maar met de nieuwe functie hoeft je back-up niet in de cloud te staan. Je kunt een lokale map kiezen waarin Signal de gegevens opslaat.

De back-up wordt end-to-end versleuteld en gebruikt hetzelfde platformonafhankelijke formaat als de lokale back-ups van Signal op Android en Desktop.

Dat laatste is interessant als je van platform wisselt. Signal geeft aan dat lokale back-ups die op andere ondersteunde apparaten zijn gemaakt binnenkort ook op een iOS-apparaat kunnen worden teruggezet.

Niet iedere keer alles opnieuw kopiëren

Signal heeft daarnaast geprobeerd te voorkomen dat iedere back-up opnieuw enorme hoeveelheden opslagruimte inneemt.

Media worden incrementeel geback-upt. Dat betekent dat na de eerste back-up alleen nieuwe of gewijzigde bestanden opnieuw verwerkt hoeven te worden. Dubbele bestanden worden automatisch verwijderd.

Vooral voor mensen die jarenlang gesprekken, foto's en video's in Signal bewaren, kan dat behoorlijk wat opslagruimte en tijd schelen.

Die herstelsleutel moet je niet kwijtraken

De lokale back-up wordt beveiligd met een herstelsleutel van 64 tekens. Die sleutel is essentieel: zonder de sleutel kun je de back-up niet herstellen.

Signal gebruikt dezelfde herstelsleutel voor zijn lokale back-ups en de bestaande Signal Secure Backups. Wie beide systemen gebruikt, hoeft dus niet twee verschillende sleutels te bewaren.

Daar staat tegenover dat je die ene sleutel wel goed moet beveiligen. Signal kan een versleutelde back-up niet zomaar voor je ontsluiten wanneer je zelf de sleutel bent kwijtgeraakt.

Signal heeft nu drie mogelijkheden

Met de introductie van lokale back-ups biedt Signal drie verschillende manieren om je gegevens te bewaren.

De nieuwe lokale back-up is gratis en end-to-end versleuteld. Daarnaast bestaat Signal Secure Backups in twee varianten. De gratis cloudversie bewaart alle tekstberichten en maximaal 45 dagen aan media. De betaalde variant kan alle berichten en maximaal 100 GB aan mediabestanden opslaan.

Alle opties zijn vrijwillig. Je hoeft dus helemaal geen back-upfunctie te gebruiken als je dat niet wilt. Dat past bij de privacyfilosofie van Signal: gebruikers moeten zoveel mogelijk zelf kunnen bepalen waar hun gegevens terechtkomen.

Zo zet je lokale back-ups aan op je iPhone

Na de uitrol vind je de functie in Signal onder Instellingen → Back-ups → Lokale back-ups → Back-ups inschakelen. Vervolgens kies je de map waarin je de bestanden wilt bewaren en kun je vanuit Signal een back-up maken.

Herstellen doe je na een nieuwe installatie van Signal. Tijdens het instellen kies je voor Account herstellen of overzetten en vervolgens voor Lokale back-up herstellen. Daarna heb je uiteraard de bijbehorende herstelsleutel nodig.

De lokale back-upfunctie zit in Signal voor iOS 8.30. Die versie wordt geleidelijk beschikbaar gemaakt voor iPhone- en iPad-gebruikers.

Voor Signal-gebruikers die hun gespreksgeschiedenis graag zelf in handen houden, is het een welkome toevoeging. Je bent niet langer aangewezen op een cloudback-up en bepaalt zelf waar je versleutelde kopie terechtkomt.