iPhone 18 Pro of Pro Max: welke past het beste bij jou?

Apple heeft het dit jaar opvallend overzichtelijk gehouden. Wie voor een nieuwe iPhone 18 wil gaan, heeft binnen de reguliere iPhone 18-serie de keuze uit twee modellen: de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max. Geen standaardmodel dus, maar meteen Pro. Toch betekent dat niet dat de keuze eenvoudig is. Want ga je voor de handzamere Pro of voor het grote scherm en de langere batterijduur van de Pro Max?

Op papier lijken de twee smartphones behoorlijk op elkaar. Ze hebben dezelfde A20 Pro-chip, hetzelfde camerasysteem en zijn verkrijgbaar met dezelfde opslagcapaciteiten. Het zijn vooral het formaat en de batterij die uiteindelijk bepalen welk model het beste bij je past.

Het grootste verschil zie je meteen

Het meest in het oog springende verschil is natuurlijk het scherm. De iPhone 18 Pro heeft een 6,3-inch Super Retina XDR-display, terwijl de iPhone 18 Pro Max met 6,9 inch een flink stuk groter is. Beide OLED-schermen beschikken over ProMotion met een adaptieve verversingssnelheid tot 120 Hz en halen buiten een piekhelderheid van 3.000 nits.

Zo'n groter scherm is prettig wanneer je veel video's kijkt, games speelt of regelmatig foto's en video's op je telefoon bewerkt. Daar staat tegenover dat je die extra centimeters de hele dag met je meedraagt. De Pro weegt 211 gram, terwijl de Pro Max met 249 gram bijna 40 gram zwaarder is.

Gebruik je je smartphone vaak met één hand of wil je hem gemakkelijk in je broekzak kunnen stoppen, dan heeft de gewone Pro daardoor een duidelijk praktisch voordeel.

Twijfel je nog tussen beide formaten en vraag je jezelf af welke iPhone 18 is het beste voor mij , dan is het vooral verstandig om na te denken over hoe je je smartphone dagelijks gebruikt. Groter is niet automatisch beter.

De camera geeft niet de doorslag

Bij eerdere generaties kon het grootste Pro-model soms ook interessant zijn vanwege extra cameramogelijkheden. Bij de iPhone 18 Pro en Pro Max hoef je daar niet echt rekening mee te houden. Beide beschikken over hetzelfde 48-megapixel Pro Fusion-camerasysteem.

Een belangrijke vernieuwing is de 48-megapixel hoofdcamera met variabel diafragma. De camera kan daardoor beter inspelen op verschillende lichtomstandigheden en geeft je meer controle over de scherptediepte. Daarnaast krijg je een 48-megapixel ultragroothoekcamera en een 48-megapixel telecamera met 4x optische zoom.

Ook onder de motorkap zijn de verschillen klein. Zowel de Pro als Pro Max draait op Apples nieuwe A20 Pro-chip met een 6-core CPU, 7-core GPU en Dual 16-core Neural Engine. Apple heeft bovendien de koeling aangepakt met een nieuwe dampkamer, zodat de prestaties ook bij langdurige zware belasting beter op niveau moeten blijven.

Wil je vooral weten hoe al die vernieuwingen in de praktijk uitpakken, dan kun je ook deze iPhone 18 Pro review bekijken.

De Pro Max heeft wel een belangrijke troef

Waar de iPhone 18 Pro Max zich nadrukkelijker onderscheidt, is de batterij. Volgens Apple is de Pro goed voor maximaal 23 uur normaal gebruik. Bij de Pro Max loopt dat op tot 29 uur.

Bij video is het verschil eveneens merkbaar. De iPhone 18 Pro haalt volgens Apples eigen cijfers tot 34 uur lokaal video afspelen. De Pro Max gaat nog een stap verder en heeft volgens Apple de langste batterijduur van alle iPhones.

Dat kan een goede reden zijn om toch voor het grotere model te kiezen. Zeker als je veel onderweg bent, je telefoon intensief gebruikt of simpelweg zo min mogelijk wilt nadenken over een stopcontact.

Opslag maakt de keuze niet makkelijker

Ook qua opslag ontlopen de twee smartphones elkaar niet. Zowel de iPhone 18 Pro als de Pro Max is verkrijgbaar met 256 GB, 512 GB, 1 TB of zelfs 2 TB opslagruimte.

Voor de meeste gebruikers zal 256 GB ruim voldoende zijn. Film je veel in hoge kwaliteit of gebruik je je iPhone professioneel voor fotografie en video, dan kunnen de grotere opslagvarianten interessant worden. Zeker bij ProRes-video kunnen bestanden behoorlijk snel groeien.

De volledige technische verschillen tussen beide modellen zijn ook terug te vinden in de specificaties van Apple

Pro of Pro Max?

Uiteindelijk is de keuze dit jaar eenvoudiger dan de namen misschien doen vermoeden. Wie een krachtige iPhone wil die nog relatief handzaam is, komt uit bij de iPhone 18 Pro . Je krijgt dezelfde chip, dezelfde camera's en vrijwel dezelfde mogelijkheden als bij zijn grotere broer.

De Pro Max is vooral interessant wanneer een groot scherm en een zo lang mogelijke batterijduur hoog op je wensenlijst staan. Je levert daarvoor wel iets in op handzaamheid: hij is groter en bijna 40 gram zwaarder.

Daarmee hoef je bij je keuze eigenlijk maar één belangrijke vraag te beantwoorden: wil je vooral een compacte Pro-iPhone, of vind je extra schermruimte en batterijduur belangrijker? De rest krijg je bij beide modellen vrijwel hetzelfde.