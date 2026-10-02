Het is vandaag de nationale dag van de ouderen en dat is reden voor ons om ze een dienst te bewijzen. We geven ze -of jij als kleinkind/kind/buur- tips over hoe ze hun telefoon nou echt behulpzaam kunnen instellen, zodat het apparaat niet beangstigend is maar wat laagdrempeliger wordt.

Grotere teksten en weergaven

Het is handig dat er zoveel letters op die vrij grote schermen passen, maar vaak zijn ouderen daar niet per se bij gebaat. Die hebben liever grotere letters, maar dat niet alleen: het is vaak ook wel handig als bijvoorbeeld ook knoppen groter zijn. Dat kun je op zowel een Android-toestel als een iPhone makkelijk regelen: je gaat naar Instellingen, dan Display of Weerave en helderheid en daar kun je tekstgrootte aanpassen.

Eenvoudige modus

Je kunt enorm veel doen met een smartphone , maar niet iedereen wil dat. De eenvoudige modus van ene toestel kan overbodie menu's verwijderen en laat alleen heel heldere tegels zien. Je kunt dat inschakelen op een Android via Instellingen > Display > Eenvoudige stand. Als het toestel dat niet heeft, dan kun je ook BIG Launcher installeren uit de Play Store. Op iPhone ga je naar Instellingen > Toegankelijkheid > Hulpbedieningstoegang.

Fotoknoppen op het homescherm

Wil je dat een oudere je snel kan bellen, dan kun je met fotoknoppen zorgen dat ze niet hele lange contactenlijsten door hoeven. Je kunt een contact gewoon op het homescherm zetten met een duidelijke foto. Dat doe je door in Android lang op het startscherm te drukken en dan kies widgets - contacten - direct bellen op het scherm slepen en dan kun je het gewenste contact erin zetten. Op de iPhone kun je contacten aan favorieten toevoegen of de Contacten-widet met foto's op het startscherm zetten.

Startschermvergrendeling en aanraakgevoeligheid aanpassen

Ouderen zijn geneigd het scherm soms iets langer aan te raken. Zo verwijderen of verplaatsen ze apps soms per ongeluk of openen ze menu's waarvan ze helemaal in de war raken. Je kunt via Instellingen > Starscherm kiezen voor startschermindeling vergrendelen op een Android. Op een iPhone ga je naar instellingen > schermtijd > beperkingen > aakopen in app store en dan kun je apps verwijderen op niet toestaan zetten. Daarnaast kun je vertraging voor tikken aanzetten via instellingen > toegankelijkheid > interactie en behendigheid > zet vertraging voor tikken en vasthouden op lang. Op een iPhone kun je naar instellingen > toegankelijkheid > aanraken > haptic touch en dan langzaam kiezen.

Hulp op afstand inschakelen

Woont de oudere die je wil helpen wat verder weg, dan is het handig als je hem of haar op afstand kunt helpen. Je kunt daarvoor bijvoorbeeld Teamviewer op het toestel zetten waarmee je kunt meekijken op de telefoon van de oudere via jouw eigen telefoon of laptop. Zo kun je gericht helpen, zonder dat je veel tijd kwijt bent aan reizen. En aan lang thee drinken natuurlijk. Maar het is vooral fijn dat het laagdrempeliger wordt voor de oudere om hulp te vragen.