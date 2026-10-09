Samsung is een van de grootste spelers in de smartphonemarkt, maar het bedrijf zou later dit jaar mogelijk minder mobieltjes gaan produceren omdat het steeds minder winst kan maken.

Dat meldt de Koreaanse publicatie Money Today (via Android Authority ). Samsungs smartphonedivisie, Mobile Experience (MX), zou aan fabrikanten hebben gemeld dat het de productievolume naar beneden wil schroeven met 20 tot 30 procent. Dit zou gelden voor het vierde kwartaal van dit jaar.

Naar eerdere verwachtingen zou Samsung dit jaar ongeveer 270 miljoen smartphones hebben willen produceren. Het is dan ook een van de grootste leveranciers van mobieltjes. Door de aanpassing zou dit echter iets boven de 200 miljoen exemplaren komen te liggen – een significante daling dus.

Geheugenprijzen

De reden, zoals met zoveel slecht nieuws binnen de techsector, ligt waarschijnlijk bij de alsmaar stijgende geheugenprijzen. Door de toename in populariteit van AI zijn de prijzen voor geheugen de afgelopen tijd enorm gestegen, waardoor bedrijven steeds meer moeite hebben met winst trekken uit apparaten die dit nodig hebben.

Een van de manieren om dat toch voor elkaar te krijgen, is de prijzen van producten verhogen - zoals onlangs met de Galaxy S26-serie is gebeurd - maar dat kan ook maar tot op zekere hoogte tot consumenten ze simpelweg niet meer willen of kunnen aanschaffen. Daarbij zouden bedrijven niet op kunnen boksen tegen de alsmaar stijgende geheugenprijzen voor smartphones: die zouden in een jaar tijd met zo’n 175 procent zijn gestegen.

Te weinig winst

Samsung zou met diverse smartphones op dit moment nauwelijks tot geen winst meer maken, en vooral die exemplaren zou het bedrijf qua productie terug willen schroeven. Nu is het redelijk standaard dat de verkoop (en dus de productie) van Samsung-smartphones tegen het einde van het jaar naar beneden wordt bijgesteld, aangezien aan het begin van het volgende jaar de volgende S-serie verschijnt. Maar de daling in productie die Samsung dit najaar voor ogen zou hebben zou groter zijn dan dat.

Nog niet bevestigd

Let wel: Samsung zelf heeft de daling in productie nog niet bevestigd. Vooralsnog moet dus nog blijken of er straks minder Samsung-smartphones in de winkels liggen. Maar gezien de huidige situatie rondom geheugen, voelt het niet bepaald als een uit de lucht gegrepen gerucht.