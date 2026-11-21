Xiaomi brengt de 18 Pro en 18 Pro Max naar Nederland. De twee vlaggenschepen werden in september al in China gepresenteerd en zijn nu per direct te koop via mi.com. De 18 Pro kost vanaf €1399,90 en de 18 Pro Max vanaf €1599,90. Het opvallendste onderdeel zit aan de achterkant: naast de camera ’s zit een tweede scherm, de Back Display. Verder hebben beide toestellen twee 200MP-camera’s van Leica, de nieuwste Snapdragon-chips van Qualcomm en een privacyscherm dat het lastiger maakt om mee te kijken.

Back Display: selfies en vlogs met de hoofdcamera

Een scherm op de achterkant is niet helemaal nieuw voor Xiaomi, want de 17 Pro had er ook al een. Bij de 18 Pro-serie is het wel volwaardiger geworden. Op de 18 Pro meet de Back Display 2,7 inch en op de Pro Max 2,9 inch. Het scherm gebruikt hetzelfde M11 LTPO AMOLED-paneel als het hoofdscherm, haalt een piekhelderheid tot 4.000 nits en past de verversingssnelheid aan tussen 1 en 120Hz. Het scherm en de camera’s zitten samen onder één laag Corning Gorilla Glass Victus 2. Dat oogt naadloos, en volgens Xiaomi helpt het ook tegen schade als het toestel valt.

Het belangrijkste voordeel is dat je de Back Display als zoeker gebruikt. Je maakt selfies, groepsfoto’s en vlogs dan met de hoofdcamera’s in plaats van met de frontcamera. Staan er meer dan drie mensen in beeld, dan schakelt de telefoon zelf over naar de ultragroothoeklens. Vloggers kunnen opnemen in 8K tot 30 beelden per seconde en zien het beeld tegelijk op het kleine scherm. Daarnaast toont de Back Display meldingen over oproepen, navigatie, taxiritten en maaltijdbezorging. Met Pin to Back Display zet je tekst of afbeeldingen vast, bijvoorbeeld een instapkaart of een QR-code, zodat je de telefoon bij de gate of de kassa niet hoeft om te draaien.

De handigste toepassing is misschien AI Interpreter. Die functie vertaalt gesprekken in realtime in 29 talen en gebruikt beide schermen: jij leest je eigen taal op het hoofdscherm en je gesprekspartner leest de zijne op de achterkant. Op vakantie of aan een balie in het buitenland kun je de telefoon dus gewoon tussen jullie in houden.

Twee keer 200 megapixel van Leica

Xiaomi en Leica werken met deze serie vijf jaar samen. Beide modellen hebben dezelfde basisopstelling. De hoofdcamera is een 23mm-camera met een Leica Summilux-lens met diafragma f/1.67, een 200MP-sensor van 1/1,28 inch en optische beeldstabilisatie. In de 18 Pro is dat de Light Fusion 960. De Pro Max krijgt de Light Fusion 960L, met LOFIC HDR en volgens Xiaomi 16,2EV dynamisch bereik, wat vooral bij tegenlicht helpt.

Daarnaast heeft elk toestel een periscooptelecamera van 75mm met een 200MP Samsung HP5-sensor van 1/1,56 inch. Volgens Xiaomi zoom je daarmee tussen 75 en 150mm in optische kwaliteit, en de camera kan ook telemacro-opnames maken vanaf 12 centimeter. De nieuwe Power Prism-module voegt lichtomleiding en scherpstelling samen in één optisch onderdeel. Op basis van eigen metingen zegt Xiaomi dat de module 177 procent meer licht vangt dan andere Pro Max-modellen. Er is ook een ultragroothoekcamera van 17mm met 50 megapixel en een frontcamera van 50 megapixel met autofocus. Voor video ondersteunen de toestellen 4K op 120fps in Dolby Vision, 10-bit Log en 8K op 30fps.

2nm-chips, snel laden en een kleinere batterij dan in China

De 18 Pro Max draait op de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, volgens Qualcomm zijn krachtigste mobiele platform tot nu toe. De 18 Pro krijgt de gewone Snapdragon 8 Elite Gen 6. Beide chips zijn gebouwd op een 2nm-proces van TSMC en hebben twee prime-kernen tot 5GHz plus zes performance-kernen. Qualcomm noemt voor de Extreme-variant tot 13 procent betere CPU-prestaties, tot 44 procent betere GPU-prestaties en een NPU die 35 procent sneller is. In Xiaomi’s eigen test met AnTuTu V12 scoort de Pro Max 5.031.155 punten. Het werkgeheugen is LPDDR5X en de opslag UFS 4.1. Het 3D IceLoop-koelsysteem moet de warmte onder controle houden.

De 18 Pro Max heeft een batterij van 7.050 mAh en laadt met 100W bedraad en 50W draadloos. De 18 Pro heeft 6.000 mAh en laadt met 90W bedraad en 50W draadloos. Beide gebruiken silicium-koolstofbatterijen met 28 procent silicium, waardoor er meer capaciteit in een compacte behuizing past. Ook omgekeerd laden werkt, bedraad en draadloos. Nederlandse kopers krijgen wel minder capaciteit dan Chinese kopers: in China kregen de toestellen batterijen van 8.500 en 7.000 mAh mee. Of er een oplader in de doos zit, hangt volgens Xiaomi af van de verkoper.

Privacy Display, design en prijzen

Het hoofdscherm gebruikt HyperRGB 2.0, haalt tot 4.000 nits en heeft een breed BT.2020-kleurbereik. Nieuw is de Privacy Display, die in de schermhardware zelf zit. Met Privacy Mode aan gaan de gewone pixels uit en blijven speciale privacy-pixels met een smallere kijkhoek branden, zodat mensen naast je minder zien. Je kunt de modus voor bepaalde apps, meldingen, zwevende vensters en gesplitst scherm aanzetten, of direct via de instelbare AI-knop aan de zijkant. Privacy Notice herkent meekijkers tot ongeveer een meter afstand en waarschuwt je met een trilling of via HyperIsland. Xiaomi zegt er zelf bij dat de inhoud vanuit sommige hoeken toch nog zichtbaar kan zijn. De techniek heeft een certificering van TÜV Rheinland.

De 18 Pro is de compacte variant, met een 6,4 inch-scherm, 72mm breedte en 198 gram gewicht. De Pro Max heeft een 6,9 inch-scherm, meet 163,39 bij 77,6mm en weegt 229 gram. De schermranden zijn rondom 0,99mm. Beide toestellen zijn IP68-waterbestendig, hebben een ultrasone vingerafdrukscanner onder het scherm en draaien op HyperOS 4. Er zijn vier kleuren: Black, White, Cosmic Blue en Velvet Red. De Cosmic Blue-versie is iets dikker en vijf gram zwaarder.

Beide modellen zijn er met 12GB werkgeheugen en 256GB of 512GB opslag. De 18 Pro begint bij €1399,90 en de 18 Pro Max bij €1599,90. Kopers krijgen drie maanden gratis Google AI Pro met 5TB cloudopslag, drie maanden YouTube Premium en vier maanden Spotify Premium. Die laatste twee gelden alleen voor nieuwe abonnees.