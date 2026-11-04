Nu zou de jeugd al minder gebruikmaken van dating -apps, maar nu wordt het straks nog minder. Apple verbiedt het namelijk voor mensen onder de 18 om dating-apps te gebruiken. Het is nieuw beleid in de App Store. Kinderen mogen geen dating apps of AI-vriendjes en -vriendinnetjes gebruiken die seksuele of romantische content bevatten. Nou: alle datingapps dus.

Geen daten voor kinderen

Apple schrijft: “Apps die functies voor dating en relaties bevatten, krijgen een minimale leeftijdsclassificatie van 18+. Apps die het delen van locaties bevatten, hebben in sommige regio's mogelijk geen invloed op de minimale leeftijdsclassificatie.” Het idee is dat kinderen zo beter beschermd blijven, iets waar de laatste tijd veel om te doen is. Zowel Snapchat als Meta (Facebook) hebben in rechtszaken moeten schikken of verloren waar het gaat om de veiligheid van kinderen.

Nu hebben veel bedrijven van zichzelf uit al de regel dat ze alleen mogen worden gebruikt door 18+’ers, maar dat is soms moeilijk om te bepalen. Nu is het vanuit Apple dus ook nieuw beleid en zal vanaf 16 november ook echt de regel zijn dat er nieuwe omschrijvingen moeten komen over apps en dat er nieuwe leeftijdsratings komen. Het is misschien niet eens zozeer interessant op het gebied van datingapps, maar vooral die AI-vriendjes en -vriendinnetjes.

AI-girlfriends

Character.ai mag dan binnenkort stoppen te bestaan, het wordt volop door jonge mensen gebruikt die zich daar bovendien meteen te veel door laten beïnvloeden. Er zijn nog veel apps die dat aanbieden, zoals Replika. Je kunt er vrienden maken, maar ook een soort minnaars. Er komen ook steeds meer 3D-hologrammen bij als vriendjes en vriendinnetjes. De AI-campanion-apps zijn al meer dan 220 miljoen keer gedownload, dus er is zeker een markt voor.

Naast 'dating en relaties' moeten apps voortaan ook aangeven of ze, als onderdeel van hun functionaliteit, de fysieke locatie van een gebruiker delen met een andere persoon of groep. Dat is ook iets dat steeds meer wordt gebruikt: mensen delen volop locaties met elkaar, maar dat kan soms voor privacyproblemen zorgen. Door duidelijker te maken in de appomschrijving hoe het daarmee zit, hoopt Apple de wereld weer wat veiliger te maken.