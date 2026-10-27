Een maand vanuit Lissabon werken, of de winter uitzitten op de Canarische Eilanden. Voor wie op afstand werkt, is dat technisch geen enkel probleem meer. Tot je provider een sms stuurt.

Want in de roamingregels zit een grens waar remote workers als enige groep tegenaan lopen. En hij zit dichterbij dan je denkt.

De vier-maandenregel

Roam like at home is bedoeld voor reizigers, niet voor mensen die permanent goedkoper willen bellen vanuit een ander land. Daarom mag je provider controleren of je een duurzame band met Nederland hebt.

De toezichthouder legt het concreet uit op ACM ConsuWijzer : gebruik je gedurende vier maanden je telefoon meer in het buitenland dan thuis, dan krijg je een waarschuwing. Blijf je daarna doorgaan, dan mag je aanbieder een toeslag rekenen.

Twee dingen zijn daarbij belangrijk. Het gaat om een voortschrijdende periode van vier maanden, niet om één aaneengesloten verblijf. En het gaat om het verhoudingsgetal: méér in het buitenland dan thuis. Wie afwisselend drie weken weg is en twee weken thuis, kan dus ook boven die grens uitkomen.

Wat een roamingdag telt

Hier zit een detail dat veel mensen missen. Een dag telt als roamingdag wanneer je toestel die dag uitsluitend contact maakt met buitenlandse netwerken. Een dagje over de grens naar Antwerpen telt dus niet mee, want je bent dezelfde dag weer op een Nederlandse mast.

Voor een digital nomad is dat een schrale troost, want die zit alle dagen op een buitenlands netwerk.

De tweede grens: onbeperkt is niet onbeperkt

Heb je een abonnement met onbeperkte data, dan geldt er in de EU een aparte limiet. Je aanbieder mag het aantal gigabytes begrenzen dat je voor je Nederlandse tarief mag gebruiken.

Die limiet is niet willekeurig. De ACM heeft er een rekenhulp voor, want het minimum hangt af van wat je per maand betaalt. Hoe goedkoper je abonnement, hoe kleiner het datategoed waar je in de EU recht op hebt. Precies de mensen die een scherp geprijsd onbeperkt-abonnement namen, lopen daar dus als eerste tegenaan.

Wat je als remote worker kunt doen

Drie opties, afhankelijk van hoe lang je wegblijft.

1. Onder de grens blijven. Werk je periodes van een paar weken en ben je daartussen thuis, dan kom je waarschijnlijk niet in de buurt van die verhouding. Houd wel in de gaten dat het over vier maanden terugkijkt.

2. Een lokale simkaart of eSIM erbij. Blijf je langer, dan is een lokaal nummer vaak goedkoper en zit je niet aan de roamingregels vast. Met dual sim houd je je Nederlandse nummer gewoon actief voor sms-codes van je bank en DigiD, terwijl de data via het lokale profiel loopt.

3. Je Nederlandse abonnement verkleinen. Gebruik je onderweg toch vooral wifi en het lokale profiel, dan hoeft je Nederlandse bundel niet groot te zijn. Bij aanbieders waar je maandelijks kunt aanpassen, zet je hem tijdelijk omlaag en bij thuiskomst weer omhoog.

Check het voor je vertrekt

De regels zijn een Europees minimum, maar hoe een provider ze toepast, verschilt. Hoeveel gigabyte je uit je bundel mag gebruiken, wanneer de waarschuwing komt, en welke landen buiten de EU meedoen: dat staat per aanbieder anders.