Deze landen zijn zeer geschikt voor digital nomads

Heb jij een baan waarbij je eigenlijk alleen een laptop nodig hebt om je werk uit te voeren? Prijs jezelf gelukkig: het betekent namelijk dat je een bestaan als digital nomad kunt leven. Je kunt overal werken waar je maar wil. Maar, waar ga je dan werken? Je kunt elke maand van plek wisselen: in november in Portugal, in december op Bali. Het kan echt. Deze landen zijn het meest geschikt voor het leven als digital nomad.

Beste landen voor digital nomads Hoe je digital nomad wordt, is helemaal aan jou. Sommige mensen willen aan het strand werken met hun laptop, om vervolgens tijdens de lunchpauze een duik in de zee te nemen. Anderen werken liever binnen aan een bureau (wel zo ergonomisch) om vervolgens iets eerder te stoppen en in de warme zon te gaan wandelen door de bergen. Hoe je het precies doet, dat is helemaal aan jou. Sommige mensen zijn liever juist solo, anderen worden lid van digital nomad-groepen om elkaar op te zoeken voor tips, tricks en gewoon gezelligheid. Voor de een is digital nomad zijn een bestaan van reizen, voor de ander een wat meer gevestigd leven in één bepaald land. Maar: welke landen zijn het meest verwelkomend naar digital nomads of hebben grote communities met gelijkgestemde remote workers? Deze landen in ieder geval:

Bali Er zijn veel zeer geschikte plekken voor digital nomads, maar Bali is wel één van de meest populaire. Het eiland is bijna geen Indonesisch eiland meer, zoveel buitenlandse vakantiegangers en werkers zijn er te vinden. Dat is echter niet gek: het eiland is geliefd om zijn klimaat, om zijn mooie tempels en om zijn aantrekkelijke prijzen. Je kunt relatief goedkoop leven en verblijven op Bali en dat wordt dan ook volop gedaan. We verwachten dat dat met de stijgende prijzen in Nederland dit jaar ook nog flink zal toenemen.

Georgië Georgië is een van de eerste landen ter wereld met een visa speciaal voor digital nomads. Tbilisi is een geweldige stad met een rijke historie, waarbij je ook nog eens een fijn bedrag betaalt voor een kop koffie of een slaapplaats. Ook leuk: er is een heel levendige digital nomad-community en er zijn diverse co-workingspaces om andere remote werkers te leren kennen.

Portugal Wat ons betreft is het meest dichtstbijzijnde land met een warm klimaat en ruimte voor een geweldige digital nomad-levensstijl Portugal. Het heeft lekker eten, mooie stranden en qua prijs is het ook helemaal niet slecht. Er is op het eiland Madeira zelfs een heus dorpje met digital nomads genaamd Ponta do Sol. Maar ook op andere plekken in het land kun je groepen vinden met mensen die ook uit een ander land komen en werken op afstand.

Mexico Nog even een andere richting op: Mexico. Betaalbaar eten, goede wifi en heerlijke cocktails: Mexico heeft als nadeel dat het niet overal even geschikt is voor digital nomads, maar er zijn een aantal plekken die juist uitermate geschikt zijn voor remote workers, zoals Cancun. Je kunt hier rekenen op lage prijzen en veel zon, wat het een ideale bestemming maakt om te werken en te leven. En, als je ervan houdt: volop te surfen.

Thailand Last but zeker not least: Thailand. Het heeft veel kwaliteiten die je ook terugziet in Bali. Denk aan een grote community met digital nomads (volgens sommigen té groot), goed weer, witte stranden, een fijne sfeer en allerlei leuke dingen om te doen in, op en rond het water. Snorkelen en de mooiste vissen zien, dat klinkt toch als een heerlijke activiteit tussen ontbijt en de start van je werkdag in? Vooral Chiang Mai is een populaire bestemming voor mensen die hun computerwerk overal ter wereld kunnen doen. Wat een mooie plek op de wereld is dat!