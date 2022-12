Deze beroepen zijn heel geschikt om digital nomad te worden

Digital nomads, je hoort er steeds vaker over. Mensen die huis en haard in Nederland verruilen voor surfen bij de Portugese kust. Hoewel: niet alleen surfen natuurlijk, want er moet ook gewerkt worden. Deze beroepen zijn ideaal voor een digital nomad bestaansleven. Misschien zit ook jouw beroep erbij.

Webdesigner of programmeur Of je nou in een kil kantoor in Nederland code tikt en de mooiste websites maakt of je dat op een andere plek doet: dat maakt eigenlijk niet uit. Niet voor niets kun je ook prima scrum werken met een team in India: als je allemaal maar ‘s ochtends bij de stand-up bent en als de scrummaster of projectmanager maar zorgt dat de neuzen dezelfde kant op staan en dat daar eventueel wordt bijgestuurd als dat niet zo blijkt te zijn. Online marketeer Het is ongeveer dezelfde tak van sport, want je bent veel met online bezig (websites, apps en het bereiken van mensen): online marketeers. Zij kunnen prima vanuit een zonnige bestemming hun werk doen: Google Ads, Facebook Ads, SEO: het zijn allemaal zaken die online plaatsvinden en dat betekent dat je prima online kunt werken op afstand.

Klantenservicemedewerker Steeds meer bedrijven besteden hun klantenservices uit naar andere landen. Zo zijn er veel Nederlandse bedrijven die hun customer support naar Suriname hebben verhuisd. Als klant merk je daar weinig van, maar als medewerker betekent het dat je op een heel andere plek kunt werken dan waar het bedrijf eigenlijk opereert. Zeker als de klantenservice zodanig is doorontwikkeld dat je echt vanuit overal ter wereld kunt inloggen. Copywriters en social media-managers Copywriters schrijven teksten en daarvoor heb je alleen maar een laptop nodig en een goede opdrachtgever of twee. Het is voor een opdrachtgever totaal niet relevant waar je vandaan werkt: zelfs interviews kun je gewoon telefonisch doen of via een tool als Teams of Zoom. Veel tekstschrijvers doen ook social media en ook dat kan perfect online. Inloggen op Facebook, Instagram en Twitter kan overal. Virtual assistant De benaming klinkt een beetje robotisch, maar een virtual assistant is zeker geen robot. Juist een mens van vlees en bloed die op afstand een bepaalde manager of afdeling helpt, of meestal zelfs meerdere managers (soms zelfs van verschillende bedrijven). Het is de moderne variant van de secretaresse, al komen er vaak veel meer taken bij (en hoef je in ieder geval geen kopjes koffie in te schenken). Het is een enorm toffe baan om op afstand vanalles en nogwat voor anderen te regelen, terwijl je ondertussen geniet van palmbomen, zonlicht en het warme zand tussen je tenen.

Digital Nomad worden Uiteindelijk kun je heel veel beroepen als digital nomad uitoefenen, dit is slechts het topje van de ijsberg. Alle beroepen waarvoor je alleen een laptop nodig hebt, of misschien zelfs alleen een telefoon. Digital nomad betekent over het algemeen dat je wel digitaal bezig bent, dus dat je niet een yoga-retreat begint op Ibiza, maar dat je dus werk doet op afstand vanuit Ibiza, dat je ook vanuit een Nederlands huis zou kunnen doen. Zie je dat zelf ook wel zitten? Zorg dan dat je bijvoorbeeld op social media digital nomads volgt, maar lees bijvoorbeeld ook het boek The Digital Nomad Handbook, Work Hard Travel Harder of ga op zoek naar online communities om je alvast bekender te maken met deze levensstijl, maar ook met mensen die je misschien in je nieuwe ‘werkplek’ kunt treffen. Er zijn verschillende landen met speciale digital nomad-visa’s, waardoor het steeds makkelijker wordt om buiten de grenzen te gaan werken. Veel plezier!