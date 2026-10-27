De iPhone 18 Pro is sneller, heeft betere camera’s en bevat de nieuwste technologie van Apple. Toch betekent dat niet automatisch dat het ook de slimste keuze is. Wie vooral een goede iPhone zoekt voor dagelijks gebruik, kan honderden euro’s besparen door één generatie terug te kijken. Een refurbished iPhone 17 biedt namelijk veel van wat de gemiddelde gebruiker daadwerkelijk nodig heeft.

Apple heeft dit jaar geen gewone iPhone 18 uitgebracht. Je kunt kiezen uit de iPhone 18 Pro , iPhone 18 Pro Max en de vouwbare iPhone Duo. Daardoor is de stap naar de nieuwste generatie direct een dure. De iPhone 18 Pro begint bij €1.479, terwijl een refurbished iPhone 17 op het moment van schrijven bij Swappie voor honderden euro’s minder verkrijgbaar is.

Dat prijsverschil is groot genoeg om jezelf een simpele vraag te stellen: hoeveel merk je in de praktijk eigenlijk van die nieuwere technologie?

De iPhone 17 voelt nog steeds modern

De iPhone 17 is pas één generatie oud en beschikt over een 6,3-inch Super Retina XDR-scherm. Dankzij ProMotion kan de verversingssnelheid oplopen tot 120 Hz. Scrollen, gamen en schakelen tussen apps voelt daardoor soepel.

Onder de motorkap zit Apples A19-chip. Die heeft ruim voldoende rekenkracht voor sociale media, navigatie, streaming, fotografie en vrijwel alle games uit de App Store. Ook Apple Intelligence wordt ondersteund. Je koopt dus geen toestel dat direct achterloopt op het gebied van software of AI-functies.

Daarnaast heeft de iPhone 17 een dubbel 48-megapixelcamerasysteem. Daarmee maak je scherpe normale en ultragroothoekfoto’s. Aan de voorkant zit een 18-megapixelcamera met Center Stage, die je automatisch goed in beeld probeert te houden. Voor de meeste gebruikers is dat simpelweg meer dan genoeg.

Wat doet de iPhone 18 Pro beter?

De iPhone 18 Pro is zonder twijfel het krachtigere toestel. De A20 Pro-chip levert betere prestaties en het vernieuwde camerasysteem heeft drie 48-megapixelcamera’s. Vooral de telelens en het variabele diafragma maken verschil voor mensen die veel fotograferen of filmen. Ook de batterijduur, koeling en professionele camerafuncties zijn verbeterd. Wie video monteert op zijn telefoon, veeleisende games speelt of zijn smartphone als belangrijkste camera gebruikt, zal die vernieuwingen eerder waarderen.

Voor iemand die vooral WhatsApp gebruikt, foto’s van de kinderen maakt, streamt en af en toe een spelletje speelt, is het verschil minder groot. Beide toestellen hebben een helder 120Hz-scherm, een snelle chip, goede camera’s en ondersteuning voor de nieuwste functies van Apple. De iPhone 18 Pro is beter. De vraag is vooral of hij voor jou honderden euro’s beter is.

Refurbished is iets anders dan zomaar tweedehands

Bij een particuliere tweedehands aankoop weet je niet altijd precies wat een toestel heeft meegemaakt. De batterij kan versleten zijn of een reparatie kan ondeskundig zijn uitgevoerd. Ook garantie ontbreekt meestal. Een professioneel refurbished toestel wordt eerst gecontroleerd en waar nodig opgeknapt. De refurbished iPhone 17 van Swappie doorloopt volgens het bedrijf een technisch controleproces met 52 stappen. Swappie levert het toestel bovendien met 24 maanden garantie en 14 dagen retourrecht.

Je kiest zelf welke uiterlijke conditie bij je past. Een uitvoering met enkele zichtbare gebruikssporen is doorgaans goedkoper, terwijl de technische werking hetzelfde hoort te zijn. Wie veel waarde hecht aan een vrijwel onbeschadigde behuizing, kan voor een hogere conditie kiezen.

Ook het duurzame verschil telt mee

De productie van een nieuwe smartphone vraagt grondstoffen, energie en transport. Door een bestaand toestel opnieuw te gebruiken, verleng je de levensduur van elektronica die anders mogelijk ongebruikt in een lade blijft liggen. Dat maakt refurbished niet alleen aantrekkelijk voor je portemonnee. Je voorkomt ook dat een goed werkend toestel onnodig vroeg wordt vervangen.

Uiteraard blijft het gebruiken van je huidige telefoon meestal de duurzaamste optie. Maar zodra je toch een ander toestel nodig hebt, vormt refurbished een logische tussenweg tussen oud en volledig nieuw.

Voor wie is de iPhone 17 de beste keuze?

De iPhone 18 Pro past vooral bij mensen die het krachtigste model willen en de extra cameramogelijkheden echt benutten. Voor alle anderen ligt de iPhone 17 voor de hand. Je krijgt een modern ontwerp, een soepel scherm, sterke camera’s, Apple Intelligence en waarschijnlijk nog jaren software-updates. Daar staat een aanzienlijk lagere aanschafprijs tegenover.

De nieuwste iPhone blijft verleidelijk. Toch is een toestel van één generatie geleden vaak de slimmere keuze. Zeker wanneer iemand het professioneel heeft gecontroleerd en er gewoon garantie op zit.