OPPO heeft zijn nieuwe premium toestel aangekondigd en dat is de Find X10 Pro Max. Een toestel met vooral opvallende specificaties als het om de camera’s gaat, maar er zijn meer redenen om bovenmatig geïnteresseerd te zijn in deze smartphone

De drie 200 megapixel-camera’s

Het is nog niet voorgekomen dat er drie 200 megapixel-camera’s op een smartphone werden gezet, maar OPPO is er toch voor gegaan. Het betekent dat je kunt rekenen op een hoge resolutie. OPPO is al een tijdje bezig zichzelf vooral qua fotografie op de kaart te zetten en deze smartphone moet daar het ultieme bewijs van zijn. Er is een Hasselblad 200 megapixel groothoeklens aanwezig met een 1/1,56-inch sensor die twee keer zoveel licht opvangt als zijn voorganger. De Hasselblad 200 megapixel hoofdcamera heeft een 1/1,28-inch ISOCELL HPC-sensor, uitgerust met DeepPix-technologie voor HDR-prestaties. En dan is daar de 200 megapixel zoomlens van Hasselblad met een groot f/2.1-diafragma en een minimale scherpstelafstand van 10 cm. Dat betekent: helderdere telefoto’s bij weinig licht.

De batterij is groot

Samsung is zo langzamerhand ook naar siliciumkoolstof aan het overstappen, maar doet dat nog wat rustig aan. OPPO is daar al jaren op over en biedt in deze smartphone dan ook een fijne 7150 mAh, wat betekent dat je er wel twee dagen mee door kunt. Er zijn al smartphones met grotere batterijen, maar vergeleken bij vooral niet-Chinese merken is het verschil in batterijgrootte enorm. En aangezien de batterijen toch het eerste zijn waar mensen vaak over klagen, wil je dat dat goed zit.

Hij kan supersnel laden

Op zich hoef je het toestel met die grote batterij minder vaak op te laden, maar stel dat ie net leeg is als iemand je spontaan meevraagt naar iets? Het helpt dan om snel te kunnen laden. De Find X10 Pro Max kan op 80 watt bedraad en 50 watt draadloos laden. Dat maakt hem draadloos al sneller dan Samsung.

Natuurlijk zijn er ook nadelen, waarbij met stip op 1 toch wel dat prijskaartje staat. 1.799 euro is een heleboel geld. Zeker voor een merk dat niet zo bekend is als Samsung is dat voor sommige mensen wel een grote stap. Mocht je bang zijn dat het besturingssysteem van OPPO overigens even wennen is: er zitten wel veel apps op die overbodig zijn, maar die kun je gelukkig gewoon verwijderen. Verder is hij niet heel anders in gebruik dan een Samsung: alleen heten sommige menu's net anders.