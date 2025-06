10 tips voor de mooiste onderwaterfoto’s deze zomer

Tussen de zonsondergangen en ijsjes door, zorgt een onderwaterfoto voor een wow-effect op Instagram en andere social media. Of je nu een spontane plons maakt of een snorkelavontuur vastlegt, met de juiste technieken kun je magische beelden maken. Goed nieuws: je hebt geen dure camera of technische kennis nodig om de mooiste foto’s te maken. In dit artikel deelt Oppo 10 tips waarmee je zelf de mooiste onderwaterpareltjes kunt schieten!

1. Check je camera

Voordat je je smartphone in het water dompelt, is het belangrijk te weten of je toestel bestand is tegen water. Kijk naar de IP-rating van je telefoon. Heeft je toestel IP69? Dan is het goed beschermd tegen water. De OPPO Reno13 is bijvoorbeeld speciaal ontworpen voor onderwatergebruik, met een onderwatermodus die het mogelijk maakt om tot 30 minuten en 2 meter diep te fotograferen zonder hoesje. Ideaal voor zwembadshoots of ondiepe onderwateravonturen!

2. Oefen op het droge

Om te zorgen dat je alles onder controle hebt als je eenmaal het water in duikt, is het handig om de instellingen van je camera eerst op het droge te verkennen. Van scherpstellen tot witbalans en burst-modus: ken je opties! Oh en vergeet niet je batterij op te laden en te zorgen dat je nog genoeg opslagruimte vrij hebt.

3. Zoek helder water en natuurlijk licht

Zonlicht maakt onderwaterfoto’s magisch. Zorg ervoor dat je shoot plaatsvindt tussen 10:00 en 14:00 uur, wanneer de zon het sterkst is. Zoek helder water (bijvoorbeeld een zwembad of ondiep meer) en probeer altijd te fotograferen met de zon in je rug. Hierdoor krijg je de mooiste lichtreflecties en spetterende beelden.