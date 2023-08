​Wereld-fotografiedag: 10 fotografen die je zeker moet volgen

Het is vandaag wereld-fotografiedag. Vandaag vieren we wat een belangrijke rol fotografie heeft in ons leven. Of het nou het doorgeven van informatie is via persfotografie, het genieten van grappige dierenfoto’s door natuurfotografie of simpelweg het onderhouden van sociale contacten via foto’s van je ontbijt: foto’s spelen een grote rol in ons leven. Je krijgt dagelijks enorm veel foto’s voorgeschoteld. Wil je wat moois zien? Speciaal voor wereld-fotografiedag zetten we 10 fotografen in de spotlight die je zeker moet volgen op Instagram.



1. Chris Burkard

De naam Chris Burkard moet je zeker onthouden, want hij is een soort Instagram-royalty, Met zijn foto’s neemt hij je mee op zijn eigen avontuur en daarbij maakt hij fenomenale landschapsfoto’s over de hele wereld. Hij leeft echt een leventje om jaloers op te zijn, maar waarvan het ook heerlijk is om mee te genieten.