​Zo maak je wel mooie smartphonefoto’s van je kat

Er is een reden dat er zoveel kattenfilmpjes online staan: katten doen zulke gekke dingen als je alleen al een foto wil maken. Het is niet te doen, dus slaan we maar aan het filmen. Zo zorg je dat je toch nog mooie smartphonefoto’s maakt van je kat.



Lekker knisperen

Helemaal een garantie is het niet, je hebt natuurlijk alsnog te maken met een bewegend -en soms enorm nieuwsgierig- dier. Sommige katten vinden het ook vervelend om te worden gefotografeerd, al is dat meestal omdat je dan simpelweg met je toestel te veel in hun aura komt. Als je hoopte dat dit artikel je kon vertellen hoe je zorgt dat je kat stil blijft zitten, dan hebben we slecht nieuws voor je. Er is immers geen dier zo eigenzinnig als een kat. Je kunt natuurlijk wel het een en ander proberen met snoepjes of iets knisperends, maar uiteindelijk is het vooral de tech die zijn best moet doen om het vrije beest goed te kieken.

De beste omstandigheid om je kat -of welk object dan ook- op de foto te zetten, dat is bij goed licht. Het hoeft niet zonovergoten te zijn, want dan krijg je juist weer meer kans op fletse foto’s of foto’s met flares erin, maar een goede lichtval maakt al een heleboel verschil. Zorg ook voor een opgeruimde, nette omgeving: de kat springt er dan echt uit. In dit artikel zie je bijvoorbeeld een foto van een kat met heel veel kattenhaar op zijn mandje: dat is misschien wel realistisch, maar niet heel aantrekkelijk. Alles wat niet egaal is op de foto, leidt af van je schattige, knuffelige onderwerp.