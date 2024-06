Leica’s nieuwe app is voor wie de oude cameralook terugwil

Leica heeft een nieuwe app die heel geschikt blijkt te zijn voor wie terugverlangt naar oude camera’s. Het is de Leica Lux-app en je vindt in deze app verschillende kleurprofielen waarmee je de oldschool camera-looks kunt recreëren. Zeker als je vroeger veel fotografeerde met professionele camera’s en nu vooral je iPhone gebruikt, dan is dit een welkome app, houd er wel rekening mee dat je er een abonnement voor moet afsluiten.

Leica Lux-app

In de Leica Lux vind je de filters onder Leica Looks en je kunt rekenen op onder andere een Aperture-modus die doet denken aan de Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH. Heel tof, want het opent toch weer een deurtje in het brein naar een tijd dat fotograferen nog een veel grotere uitdaging was dan het nu was. Verschillende lenzen, verschillende camera’s, verschillledne mogelijkheden, in plaats van dat je alles nu in één app kwijt kunt (via TheVerge).

Je krijgt vijf Leica Looks gratis, maar als je meer wil – en dat wil je waarschijnlijk wel -, dan heb je voor 70 euro per jaar een abonnement op deze app (of 7 euro per maand). Je kunt het overigens zowel op Android als op iPhone gebruiken, mocht je even terug willen naar je ‘ouderwetse’ fotografietijd.